Americanense, ministro do GSI estava no Palácio do Planalto em 8 de janeiro, mostra CNN

Gonçalves Dias aparece no local durante ato de invasão e depredação - Foto: Reprodução / CNN

O americanense Marco Edson Gonçalves Dias, general da reserva e ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estava no Palácio do Planalto durante a invasão e depredação do dia 8 de janeiro, em Brasília, segundo a CNN.

A emissora mostrou nesta quarta-feira imagens captadas por câmeras de segurança que evidenciam a presença de Dias. Agentes do gabinete também estavam no local.

De acordo com o GSI, a atuação deles “foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM/DF (Polícia Militar do Distrito Federal), foi possível realizar a prisão dos mesmos”.

Imagens sugerem que o americanense, em determinado momento, indicou a saída de emergência para golpistas.

Conforme as filmagens, um militar entregou garrafas de água para um grupo de invasores. Um capitão do Exército, que integrava o GSI à época e era responsável pela segurança do Palácio do Planalto naquele dia, chegou a cumprimentar um extremista e não reagiu quando um vândalo pegou um extintor de incêndio.

“As condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito deste ministério e, se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados”, comunicou o gabinete.

“Cabe ainda ressaltar que as imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, gravadas no dia 8 de janeiro, fazem parte de Inquérito Policial instaurado no âmbito do STF (Supremo Tribunal Federa), e o GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis, tendo em vista a proteção do sigilo do inquérito”, acrescentou.

Ao todo, 2.151 golpistas foram presos pela invasão às sedes dos três Poderes, dos quais pelo menos 12 são moradores da RPT (Região do Polo Têxtil). Do total, 754 tinham sido liberados até o último balanço divulgado pelo SFT, entre eles cinco de Americana e região.