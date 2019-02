Americanense escapa de incêndio no CT do Flamengo

O adolescente americanense Caike Duarte Pereira, de 14 anos, conseguiu escapar com vida do incêndio que deixou 10 mortos no alojamento do Ninho do Urubu, no CT (Centro de Treinamento) do Flamengo, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (8).

Revelação das categorias de base do Rio Branco, ele havia sido aprovado em testes no Flamengo e se apresentou de forma definitiva ao novo clube na última segunda-feira. As informações são do advogado do Tigre, Éder Duarte. Foto: Facebook / Reprodução

Duarte disse que conversou com o pai de Caike, por telefone nesta manhã, e que ele o relatou que o menino estava bem e escapou ileso da tragédia. “Imediato já fui fazer contato. Consegui falar com o pai, comunicou que tá tudo em ordem, o menino também já falou com o pai”, disse o advogado.

Caike defendeu as categorias de base do Rio Branco entre os 9 e os 13 anos de idade. No ano passado, em uma parceria entre o Tigre e o Flamengo, ficou em período de testes no Rio de Janeiro desde outubro, e foi aprovado no início de 2019.

Ele voltou de férias no Ninho do Urubu na segunda-feira (5). O Rio Branco mantém 20% dos direitos econômicos do atleta. “É um dos grandes talentos da nossa base”, afirmou Éder Duarte.