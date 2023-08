Americanense é aceita em uma das mais disputadas universidades do mundo

Ana Gabrielli afirma não fazer planos e confia no resultado da dedicação - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Há sete anos, quando a engenheira mecânica Ana Gabrielli Claus, de 27 anos, trancou o curso de administração em uma faculdade da cidade para passar um ano nos Estados Unidos, com o simples objetivo de cuidar do primo de cinco anos e estudar inglês, ela não imaginava que sua vida se transformaria e que alguns anos depois, quatro das mais renomadas universidades norte-americanas lhe ofereceriam bolsas para um doutorado em sua área.

Americanense, Ana começou o ensino fundamental na Escola Estadual Maura Arruda Guidolin, no Campo Limpo, mas acabou se transferindo para o Sesi de Santa Bárbara d’Oeste.

“Sentia um desconforto desde pequena e queria tanto mudar de escola que durante um ano deixei minha família e fui morar com a minha avó, só para estudar no Sesi. Depois, aos nove anos, acabei conseguindo ser transferida para a unidade de Americana”, recorda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ela não sabia, mas estava fazendo a primeira de muitas renúncias, em prol de um objetivo maior. Sempre dedicada aos estudos, sua primeira grande conquista como estudante foi uma bolsa no Colégio Objetivo, onde concluiu o ensino médio.

Ida para os EUA

Apesar de sonhar com a faculdade de engenharia, a americanense conta que iniciou o curso de administração por questões financeiras. Na época, trabalhava durante o dia em uma papelaria e estudava à noite. Assim, quando a tia que estava nos Estados Unidos fazendo residência médica lhe ofereceu a oportunidade de passar uma temporada por lá, não teve dificuldades em deixar tudo para trás para se tornar baby sitter.

“Fui sem saber falar nada de inglês e no começo foi bem sofrido. Me lembro de uma vez que estava no ponto de ônibus e uma pessoa veio falar comigo e eu não soube dizer nada. Saí de lá chorando, porque o baque foi muito grande”, recorda.

Durante a formatura de engenharia mecânica na Florida International University, americanense foi homenageada pelo excelente desempenho – Foto: Arquivo pessoal

Ainda assim, a engenheira pontua que nunca pensou em desistir, porque entendia que a oportunidade era única. Com o tempo, aprendeu o idioma e resolveu se inscrever em uma community college (instituições públicas que oferecem cursos de dois anos). “Depois desses dois anos você pode fazer mais dois de matérias específicas no curso que escolher. Assim, fica mais fácil e barato fazer faculdade”, explica.

Decisão de ficar

Assim que foi admitida em uma community college da Flórida, Ana começou sua jornada. “Nessa época, me envolvi com tudo que tinha na universidade e como sempre fui ótima em exatas, cheguei a trabalhar muito tempo como tutora de matemática, o que me forçava também a colocar em prática o inglês”, contou.

Devido ao excelente desempenho, os professores começaram a sugerir que ela se inscrevesse para a universidade. Em 2020, Ana, que tinha ido para os Estados Unidos para uma breve temporada, iniciou o curso de engenharia mecânica na Florida International University.

“Não imaginava que faria vida fora. Tudo que foi acontecendo não foi planejado. Fui para ficar um ano para aprender inglês e o resto foi consequência. Na verdade, aprendi que quando a gente se dedica as portas vão se abrindo”, diz.

Rumo ao doutorado

Esforçada, a engenheira relembra que teve uma época em que ia para o campus por volta das 4 horas e só voltava para o dormitório depois das 22 horas. Ainda assim, acredita ter valido a pena. “Na minha formatura fui homenageada pelo desempenho”, orgulha-se.

Após a conclusão do curso e completamente adaptada à vida fora do país, Ana decidiu apostar em mais uma etapa de sua formação e se inscreveu em algumas universidades para vagas em doutorado na área de energia. Mesmo sem acreditar muito – ela não tem mestrado, portanto, pulou uma etapa – em pouco tempo, a aprovação veio.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Me inscrevi para cinco e fui aprovada em todas. Meu maior sonho era Princeton, mas nunca pensei que fosse conseguir a vaga, afinal, apenas 3% das pessoas que se candidatam são aceitas”, explica.

Curiosamente, após conseguir, Ana ficou na dúvida entre a universidade dos sonhos ou a excelente proposta feita pela Ohio State University. “A bolsa era ótima, visitei e me senti muito bem lá, porém, quando fui para Princeton e senti que estava fora da minha zona de conforto, sabia que essa era a escolha mais assertiva, porque achei que esse lugar vai inevitavelmente me forçar a ter uma dedicação maior”, reflete.

Bem-vinda à Princeton

Hoje, após passar dois meses no Brasil (depois de quatros anos sem vir), a engenheira mecânica Ana Gabrielli parte com destino a New Jersey. Embora sem planos de voltar ao País para morar, ela não descarta a possibilidade. “Não sei como a minha área estará daqui a cinco anos, mas estou aberta. Não gosto de planejar, porque nunca sai de acordo com meus planos, então, acredito em fazer o meu melhor e ir levando.”

No dia 25 de agosto, Ana começa a nova jornada, de cinco anos. Determinada a encontrar possibilidades de energia que não sejam prejudiciais, ao final da entrevista na sede do Grupo Liberal, sugerimos que um dia, quem sabe, ela possa ganhar um Prêmio Nobel. Mesmo tímida, ela sorri e finaliza. “Eu não vou planejar”.