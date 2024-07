Americanense de 12 anos participará do quadro Pequenos Gênios neste domingo, na Globo

O americanense Eduardo Fonseca, de 12 anos, irá participar neste domingo (21) do quadro Pequenos Gênios, durante o Domingão com Huck, da TV Globo. O quadro apresentado por Luciano Huck conta com crianças de até 13 anos com superdotação e que demonstram suas habilidades intelectuais em rede nacional.

Apesar da pouca idade, Eduardo é bilíngue, faz programação de sites em jogos, é medalhista em competições de matemática e investe no Tesouro Direto e na Bolsa de Valores. A superdotação do garoto foi constatada em um teste de QI (Quociente de Inteligência), que resultou em 139 – sendo que a média dos brasileiros é 83.

No ano passado, o LIBERAL contou a história de Eduardo. Inscrito no Kumon de matemática, o garoto avançou sete estágios em apenas um ano e, na escola, pulou do quinto para o sétimo ano do ensino fundamental. Na ocasião, contou que os bons resultados obtidos no meio escolar vinham de forma natural.

Além disso, foi admitido na Associação Mensa Brasil, que reúne pessoas e profissionais de altas capacidades intelectuais. O garoto também integra a Intertel, sociedade norte-americana que reúne pessoas com alto QI.

O programa Caldeirão com Huck vai ao ar às 18h. No quadro, as crianças são divididas em equipes de três integrantes cada. Ao longo da temporada, vão disputando etapas eliminatórias. Por fim, além do reconhecimento, o time vencedor recebe uma premiação em dinheiro.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco