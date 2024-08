Americanense carrega carta do pai há 35 anos e garante: ‘melhor presente do mundo’

Walter e Alexandro Galassi, com a carta guardada desde 1989 - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A relação entre pai e filho possui diversas características. Há o sentimento de proteção, autoridade, inspiração, expectativas e pressão, além de carinho. O Dia dos Pais, celebrado neste domingo (11), traz uma recordação especial ao comerciante americanense Alexandro Galassi e seu pai, Walter Galassi.

Em outubro de 1989, quando completou 22 anos, Alexandro recebeu uma carta de seu pai falando sobre a paternidade.

Nela, Walter aborda os cuidados necessários ao criar um filho, destacando os perigos da vida adulta e a importância de uma boa educação, além de ter ressaltado “a era dos computadores” – que ainda teria uma evolução significativa com o passar dos anos. Apesar de já terem se passado quase 35 anos, o filho ainda carrega a carta com orgulho.

Dez anos após receber o presente, Alexandro procurou o LIBERAL para que a carta fosse publicada no Dia dos Pais de 1999 (veja abaixo). Assim, na edição de 8 de agosto daquele ano, a “Carta de um pai”, como foi intitulada, foi exposta com as palavras de Walter. De acordo com o filho, o intuito era fazer a mensagem chegar a outros pais.

Para o Dia dos Pais deste ano, Alexandro procurou o jornal para que a carta fosse publicada novamente. Atualmente, ele tem 56 anos.

Seu pai, que foi contador e professor, hoje está aposentado e com 86 anos. Por conta da idade, precisa de cuidados especiais, mas ainda apresenta lucidez, especialmente no que diz respeito ao carinho pelos filhos. A republicação nesta edição será uma surpresa para Walter.

Em um dos trechos da carta, Walter comenta que buscava ter bate-papos explicando o porquê de uma boa educação e formação. Segundo Alexandro, compreensão e delicadeza sempre foram características de seu pai.

Um caso marcante para o filho foi quando reprovou na escola e teve uma conversa a sós com o pai que, ao invés de agir de forma agressiva, disse palavras que tocaram o coração.

“Eu tinha repetido o meu primeiro ano escolar. Eu preferiria tomar uma surra de cinta naquela época do que ter escutado as palavras tão sábias do meu pai”, relembrou.

“Para mim, [a carta] foi o melhor presente do mundo, o melhor que já aconteceu na minha vida, e eu quero passar para todo mundo. Muitas pessoas só dão valor na hora que perdem. Todo mundo que tem cuide agora, beije agora. Qualquer dia vai estar em uma cama e não pode mais”, completou o comerciante.

Pai de duas filhas, Alexandro busca passar adiante os ensinamentos de Walter. “Foi uma surpresa muito grande, não teve alegria melhor. Depois eu quis passar para todo mundo a carta. Hoje eu tenho duas filhas e elas conhecem essa história. O meu pai é pai de todos. Se alguém ligar pedindo ajuda, ele vai”, declarou Alexandro.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso