Americanense auxilia resgate em Brumadinho

O americanense Cláudio Galante está em Brumadinho (MG) dando apoio às operações de resgate das vítimas do rompimento da barragem da Mina do Feijão. Ex-funcionário da Vale, viajou até o local da tragédia atendendo pedido da diretoria da empresa. Ele chegou à cidade na madrugada de sábado e deve retornar para Americana entre hoje à tarde e amanhã. Ontem, ele trabalhava auxiliando uma das equipes vindas de Israel para atuar nas buscas por corpos e sobreviventes e destacou a complexidade do trabalho.

“Não é fácil transmitir o que é uma operação de resgate como essa aos leigos. As pessoas falam em demora e morosidade no resgate das vítimas, mas a operação é muito delicada e metódica”. Galante é Especialista em Acidentes Industriais pela Universidade A&M do Texas. Durante sete anos foi funcionário da Vale, no Rio de Janeiro. Foi analista ambiental e gerente de risco ambiental da companhia. Além dele, outros ex-funcionários foram chamados para atuar como voluntários em Brumadinho. Foto: Arquivo pessoal

O pedido de ajuda da empresa foi recebido por Galante no final da tarde da última sexta-feira, dia da tragédia. Ele recebeu uma ligação da diretoria da Vale pedindo apoio aos trabalhos em Brumadinho. “Tinha acabado de chegar de uma viagem ao Exterior e ainda nem sabia o que havia acontecido, mas ao receber a ligação viajei para Minas na mesma hora”.

Ele chegou à cidade por volta das duas horas da manhã de sábado. “Quando cheguei ainda havia muita confusão, me apresentei ao posto que a Vale montou no local e desde então estou ajudando no apoio ao plano de gerenciamento da crise, aproveitando minha área de formação”. Galante participou das reuniões com os envolvidos na operação de resgate e vem colaborando na elaboração da documentação dos envolvidos, o que inclui relacionar nomes e horários de entrada e saída dos bombeiros das áreas de resgate.

Não é a primeira vez que galante se vê envolvido em tragédias. Ele também atuou após a queda da barragem da Samarco em Mariana (MG), mas destaca que desta vez está sendo mais difícil. Em Mariana foram contabilizadas 19 mortes. Em Brumadinho, até ontem no final da tarde, já eram 60 mortos e 292 desaparecidos. O resgate também é mais complicado. Ao contrário de Mariana não é possível visualizar as construções soterradas pela lama e consequentemente o resgate de corpos e sobreviventes fica mais difícil.

Animais

A ONG (Organização Não Governamental) Animais Têm Voz com apoio de nove parceiros está realizando uma campanha para arrecadar ração e outros itens destinados aos animais de Brumadinho. Segundo informações da voluntária Roberta Dias, a ONG entrou em contato com uma clínica veterinária da cidade mineira que manifestou a necessidade de ajuda aos animais que perderam os donos na tragédia provocada pelo rompimento da barragem da Mina do Feijão.

Além da ração, estão sendo arrecadados vermífugos, remédios (Prednisona e Dipirona), gaze, ataduras, soro fisiológico, patês para cães e gatos (A/D, Recovery ou sachê), tapetes higiênicos e vitaminas (Hemolitan e Metacel). Roberta informa que a arrecadação prossegue até sexta-feira em nove postos de coleta: Auto Elétrica Monza, Agropet Mineiro, Irapuru Pet Center, Petland, Pet Vet Clínica Veterinária, Centro Veterinário Americana, Animale´s Pet Center, Sheike Culinária Árabe e Amor ao Bicho Farmácia de Manipulação Veterinária.

A ONG negocia com uma transportadora da cidade, o envio dos produtos para Brumadinho. Mais informações podem ser obtidas na página da Animais Têm Voz nas redes sociais ou pelo e-mail: animaistemvoz@gmail.com.