Americana zera fila para consultas de dermatologia e pneumologia, diz secretário

A Secretaria de Saúde de Americana conseguiu zerar a fila para primeira consulta nas especialidades de dermatologia e pneumologia. A informação foi dada pelo secretário da pasta, Danilo Carvalho Oliveira, durante participação, nesta quinta-feira (12), no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Secretário esteve na Rádio Clube nesta quinta-feira – Foto: Gabriel Pitor / LIBERAL

De acordo com ele, o Núcleo de Especialidades realizou, no ano passado, cerca de 3,5 mil consultas por mês. Há planos, inclusive, de ampliação das salas. “Hoje, nas áreas de dermatologia e pneumologia só temos fila para retorno. E chegamos a ter 3,5 mil pessoas esperando pela primeira consulta com um dermatologista”, afirmou.

Para gastroenterologista, a espera é de um a dois meses, o que o secretário avalia como curta. “Hoje, quem tem convênio, dificilmente consegue marcar uma consulta para o mesmo dia”.

Segundo o secretário, as filas foram reduzidas razoavelmente. “Elas sempre vão existir, mas têm que andar, tem que ser uma fila dinâmica. E são avaliadas mensalmente. Neste mês, por exemplo, vi que aumentou a busca por ortopedistas. Coloquei mais dois profissionais e nos próximos três meses haverá mutirão nesta especialidade”, informou. Só no ano passado, foram realizadas 28.994 consultas de especialidades.

Oliveira também afirmou durante participação na rádio que está otimista com o concurso público da prefeitura que será realizado neste mês para preencher o quadro de médicos ausentes em algumas unidades de saúde, principalmente, ginecologistas. O próprio LIBERAL recebe com frequência reclamação sobre a falta deste tipo de profissional nos postos.

“Hoje, na rede, temos dificuldade de contratação de ginecologistas. Temos a vaga, mas não achamos o profissional para completar a escala. O concurso me animou porque vimos que teve um número de inscritos bem satisfatório”, concluiu o secretário.