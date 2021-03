Americana volta a ter 50% de isolamento pela 1ª vez desde 31 de maio

Índice foi alcançado no domingo e é o maior da RPT desde o início da fase emergencial do Plano São Paulo

Pela primeira vez desde 31 de maio de 2020, Americana atingiu no último domingo (21) taxa de isolamento social de 50%. Foi o melhor índice registrado entre as cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) durante a fase emergencial do Plano São Paulo, que começou em 15 de março.

Com as novas medidas de restrição, a expectativa do Centro de Contingência do Estado era de que o índice nas cidades fosse elevado para mais de 50%. O objetivo é a conter o aumento de casos e mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19).

Fase emergencial do Plano São Paulo está em vigor até, pelo menos, o dia 30 de março – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Desde o início da semana passada, a adesão da população americanense estava baixa. A taxa foi de 40% na segunda-feira, subiu para 41% na terça e atingiu a pior marca na quarta-feira, com 38%.

Na quinta-feira, novamente 40%, seguido de queda para 39% na sexta-feira. Os números começaram a melhor no sábado, com 44%, até atingir 50% no domingo. O percentual foi alcançado pela última vez em 31 de maio, que também caiu num domingo.

Desde o início da pandemia, a melhor marca de Americana foi de 59%, no domingo do dia 29 de março. Prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV) agradeceu a população pelo aumento da adesão.

“Estamos todos focados no combate à Covid-19, vacinando com sucesso os públicos-alvo determinados pelo governo estadual e agindo para aumentar a quantidade de leitos, como na ação conjunta com a câmara. Fico muito feliz em ver que a população entendeu nosso esforço e tem ficado em casa. Com a vacinação e o distanciamento vamos superar essa fase”, afirmou Chico.

Os dados sobre isolamento social são do SIMI-SI (Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo), que é viabilizado por meio de acordo entre o Governo do Estadual com as operadoras de telefonia celular e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).

Região

Quatro das cinco cidades RPT tiveram sua melhor taxa de isolamento social no domingo. Nova Odessa ficou em 48%. Em Santa Bárbara d’Oeste, o domingo foi de 46%. Já Sumaré registrou 45%. A exceção foi Hortolândia, que teve sua maior adesão no sábado: 46%. No domingo, o indicador caiu para 44%.

O governo paulista segue incentivando o isolamento social e passou a enviar mensagens de SMS alertando os moradores. Mais de 44 milhões de pessoas receberão as mensagens de texto.

“Governo de SP alerta! Alto risco de lotação de leitos no estado. Fique em casa. Proteja sua família. Se tiver que sair, use máscara”, traz a mensagem.