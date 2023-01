Americana volta a passar de 30 mortes em acidentes pelo segundo ano consecutivo

Maioria dos casos com vítimas fatais no ano passado aconteceu em vias municipais; números têm base em sistema mantido pelo Estado

Pelo segundo ano consecutivo, Americana ultrapassou a marca de 30 óbitos por acidentes no trânsito. Em 2022, foram 31 mortes, atrás apenas do ano retrasado – que registrou 35 – na série histórica do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), iniciada em 2015.

Os dados mostram que embora tenha registrado uma queda em relação a 2021, o município, mais uma vez, fechou o ano com uma quantidade de vítimas acima da média (que é de 27). A maioria dos óbitos (19) aconteceu em vias municipais, de responsabilidade da prefeitura, especialmente em algumas das principais avenidas.

Acidente fatal na Rodovia Anhanguera, em agosto – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

“A frota de Americana bate em todas as outras da região. Fora os veículos de outras cidades que vêm para cá diariamente. E o município, em área territorial, é pequeno, é um dos menores do Estado. Então é muita gente em um espaço pequeno em uma malha viária apertada”, analisa João Batista Biagioni, engenheiro civil e ex-secretário de Transportes e Sistema Viário de Americana. A cidade tem cerca de 194 mil veículos registrados, segundo a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

Outra cidade que registrou mais acidentes com vítimas fatais em vias municipais é Santa Bárbara d’Oeste. Ao todo, foram 23 óbitos no ano passado, cinco a mais que em 2021. Destes, 13 aconteceram em avenidas e ruas, sendo que em nove a vítima dirigia uma motocicleta. O número é considerado alto e pode ser explicado, segundo João Batista, pela imprudência dos motoristas.

“Tráfego é um tripé: engenharia, educação e fiscalização. A fiscalização já é muito bem-feita pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. A engenharia envolve dinheiro, mas em Santa Bárbara, até pelo tamanho do território, as avenidas são amplas, os bairros novos possuem boas vias. Então, basicamente, o problema está na imprudência”, disse João Batista.

Os dados divulgados pelo Infosiga também apontam que Hortolândia registrou a sua menor quantidade de vítimas, com 15. Em Sumaré, o número caiu de 35 para 34 entre 2021 e 2022. No mesmo período, em Nova Odessa, a redução foi de seis para três. Ao todo, a RPT teve 106 mortes em 2022, número menor em relação a 2021, quando foram registradas 110.

Ao LIBERAL, a Prefeitura de Americana destacou que “mantém um cronograma constante de melhorias na malha viária” e citou as novas sinalizações das avenidas Afonso Schimidt e Afonso Arinos, na região do Zanaga. A prefeitura ainda disse que “as obras de melhorias nas ruas e avenidas serão mantidas durante todo o ano de 2023”.

Já Santa Bárbara informou que os dados serão analisados pelo setor responsável e que, se necessário, “medidas serão acrescentadas”. Além disso, a prefeitura salientou que tem realizado intervenções nas vias municipais, sendo que todas estão “devidamente sinalizadas e contam com os dispositivos de segurança, incluindo radares que têm o objetivo de disciplinar a velocidade das principais vias”.