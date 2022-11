Americana volta a obrigar uso de máscara no transporte público

A Secretaria de Saúde de Americana informou que a partir deste sábado (26) o uso de máscara no transporte público volta a ser obrigatório, conforme determinação do decreto estadual nº 67.299, publicado no dia 24 de novembro, em decorrência do aumento na transmissão do vírus da Covid-19.

A medida passa a valer a partir do dia 26 de novembro em todos os municípios paulistas. Além do transporte público, a obrigatoriedade também será mantida aos estabelecimentos de saúde em geral.

Uso de máscaras nos ônibus havia se tornado facultativo em setembro – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A Vigilância Sanitária informou que vai atuar aplicando as sanções previstas na legislação atual, ao ser constatada alguma irregularidade. Nesse caso, a fiscalização será feita por meio de denúncias de usuários dos serviços do transporte coletivo e dos estabelecimentos de saúde, tanto públicos quanto privados.

As denúncias podem ser feitas ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), pelo e-mail sac@americana.sp.gov.br ou telefone 3475 9024.

Em relação à assistência médica, por enquanto seguem os mesmos protocolos já estipulados; porém, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a unidade de pronto-atendimento do bairro Antônio Zanaga (PA Zanaga) e as unidades básicas de saúde do município irão reforçar a atenção sobre os casos suspeitos, priorizando o rastreamento por meio dos exames, além de monitorar o avanço da doença para, eventualmente, adotar medidas contingenciais que se fizerem necessárias.

Com informações da Prefeitura de Americana.