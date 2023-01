Americana vê número de famílias em extrema pobreza crescer 34% em 2022

Segundo dados do Ministério da Cidadania, cidade tem 6,5 mil delas vivendo com renda de até R$ 105 por pessoa; antes, eram 4,8 mil

A auxiliar de limpeza Jéssica, que vive com a ajuda do Auxílio Brasil - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A auxiliar de limpeza Jéssica Pereira Dias, de 34 anos, mora com três filhos e o marido em uma casa no Zincão, área periférica de Americana. Ela não soube precisar a renda da família, mas disse que os quatro sobrevivem com o que o marido ganha quando aparece algum serviço de pedreiro, mais o valor que recebem do Auxílio Brasil. “Compramos o básico e mesmo assim dependemos de doações e ajuda do Cras [Centro de Referência da Assistência Social]”, diz.

Em Americana, o número de famílias em situação de extrema pobreza – com renda mensal, por pessoa, de no máximo R$ 105 –, cresceu 34%, passando de 4.872, em 2021, para 6.560, em 2022. O mesmo aconteceu com famílias em situação de pobreza – com renda mensal, por pessoa, entre R$ 105 e R$ 210. O número saltou de 1.056 para 1.469, um crescimento de 39%. Os dados foram extraídos do Cadastro Único, mantido pelo Ministério da Cidadania.

Professor do Instituto de Economia da Unicamp, Walter Belik afirma que a extrema pobreza está diretamente ligada à questão alimentar. De acordo com ele, divulgação recente da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) mostra que cresceu de uma forma muito preocupante o grupo de pessoas abaixo da linha da pobreza no Brasil. “São 62,5 milhões de pessoas em 2021, 11,6% a mais do que a pesquisa de 2020”.

E no grupo de extrema pobreza, 17,9 milhões em 2021 comparado com 12 milhões em 2020. “O extrema pobreza é aquele grupo de pessoas que não têm renda per capita diária familiar acima de US$ 1,9, que é a medida do Banco Mundial. É absolutamente impossível manter uma alimentação viável com praticamente R$ 10 por dia, por pessoa, em termos de renda familiar”, afirma.

Dados da Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional) mostram que o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Na favela do Zincão, no Parque da Liberdade, a aposentada Venina Perez, de 63 anos, diz que tem família que não tem o que comer.

Ela tem uma pequena venda no local e conta que com frequência é procurada por moradores que afirmam não ter nem arroz. “São poucas as pessoas que trabalham com registro. A maioria ou está desempregada ou vive de bicos. Sobrevivem de doações. Ajudo como posso, mas vivo com um salário mínimo e crio dois netos”, diz.

Segundo o professor da Unicamp, para reverter esse cenário teria que ter uma rede de proteção social. “Se as pessoas não têm renda, o Estado ou as entidades e, ou, instituições filantrópicas teriam de garantir a alimentação. Quando desmonta-se essa rede, como aconteceu nos últimos quatro anos do governo Bolsonaro, as pessoas não têm onde se apoiar”.

Na favela do Zincão, a aposentada Venina vê o drama das famílias – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

AJUDA. Em Americana, dentro do Suas (Sistema Único de Assistência Social), o município oferece o benefício eventual por vulnerabilidade temporária por meio da concessão do Cartão Americana Alimenta, que entrou em operação a partir de junho deste ano. Até o momento, segundo a prefeitura, foram concedidos 1.466 cartões com valor de R$ 100, sendo a maioria requisitada por moradores do Mathiensen e da Praia Azul. Trata-se de um auxílio mensal que pode ser utilizado na rede local de supermercados, concedido por três meses consecutivos, podendo ser prorrogado por mais três meses.

Para ser beneficiário é preciso ser morador no município de Americana, ter cadastro atualizado no Cadastro Único e estar em situação de extrema pobreza ou pobreza. No ano passado, até novembro, o município também entregou 3.294 cestas básicas para a população.