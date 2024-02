‘Americana vai virar a página da falta de água’, diz diretor do DAE

“Americana vai virar a página da falta de água”. Essa é a promessa feita pelo superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Marcos Morelli, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), nesta quinta-feira (22).

Marcos Morelli participou do programa Liberal no Ar desta quinta-feira – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Segundo ele, o departamento tem trabalhado para que os problemas de abastecimento estejam solucionados ainda neste ano.

“Garantir as coisas 100% é complicado, principalmente na área que a gente trabalha, mas trabalho não vai faltar”, disse o diretor, que assumiu o cargo em 18 de janeiro.

De acordo com Morelli, a solução parte de melhorias que já tem sido realizadas pelo DAE, como instalação de novas adutoras; troca de bombas e motores, para que mais água seja enviada aos reservatórios; e construção de novos reservatórios.

No ano passado, a autarquia inaugurou duas novas estruturas de reservação: um no Jardim Ipiranga e outro no Cidade Jardim. Também há outros três em construção, nos bairros São Vito, Parque Gramado e Santa Catarina – este último será inaugurado primeiro, daqui 40 a 50 dias, segundo o superintendente.

“Nós vamos trabalhar incansavelmente para resolver esse problema. O que a gente tiver de fazer será feito”, afirmou.

No entanto, Morelli também destacou que o abastecimento já tem melhorado na cidade. Ele apontou que, tempos atrás, faltava água todos os dias na região do Pós-Anhanguera. Hoje, de acordo com o superintendente, a situação não chega a esse ponto.

“A grande maioria da cidade não sofre com falta de água constante. São alguns lugares pontuais, a gente sabe quais são esses lugares e estamos trabalhando para resolver.”

Atualmente, os locais que necessitam maior atenção são as regiões da Praia Azul e do Terramérica, nessa ordem, informou Morelli.

Captação

Ainda segundo o superintendente, o abastecimento de toda a cidade está “praticamente” normalizado após o rompimento de uma adutora que integra o sistema de captação de água.

O problema aconteceu na noite da última terça e a captação foi retomada na madrugada de quarta, por volta das 3h, após o conserto da adutora.

“A gente tem alguns pontos ainda que podem ter bolsão de água. Por ter voltado, pode ter estourado alguma rede, entupido algum registro. Mas o nosso pessoal está na rua, está trabalhando. A gente vem acompanhando as reclamações”, comentou.