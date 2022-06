Americana vai retomar desfile cívico após dois anos sem realização

Último ato foi realizado em 2019, antes da pandemia - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Após dois anos sem realização devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), o desfile cívico será retomado pela Prefeitura de Americana neste ano, em 7 de setembro, Dia da Independência.

O retorno do evento foi oficializado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) nesta quinta-feira, por meio de um decreto que dá as diretrizes para a realização do desfile, com início marcado para as 9 horas. A concentração, como de costume, acontecerá no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

Segundo a administração municipal, o desfile está aberto a toda sociedade civil organizada, escolas municipais, estaduais e particulares, entidades, sindicatos, associações e corporações tanto militares quanto civis.

A participação ocorrerá mediante inscrição, que deverá ser feita entre os dias 1º de julho e 1º de agosto, no site do Executivo (americana.sp.gov.br) – haverá um banner para as pessoas clicarem.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em seu último ano de realização, em 2019, o evento reuniu um público estimado de 4 mil pessoas, conforme a prefeitura informou à época. A secretária municipal de Cultura, Marcia Gonzaga Faria, espera uma quantidade parecida em 2022.

“A expectativa, depois desses dois anos sem evento no 7 de setembro, é que tenha um bom público”, disse a chefe da pasta, que destacou a ansiedade das entidades interessadas em participar do desfile. “Já procuraram pela gente, já telefonaram para saber se ia acontecer o desfile neste ano”, contou.

No edital, o Executivo aponta que os objetivos do evento são “colaborar para o exercício da cidadania por meio do respeito a pátria e seus símbolos”, “contribuir para a expressão cívica de diferentes segmentos da população, possibilitando a participação coletiva da comunidade”, e “incentivar o espírito patriota e democrático da população americanense”.