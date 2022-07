Americana vai remodelar logística de fornecimento de refeições para servidores

Com cozinha e novos refeitórios, marmitex serão substituídas por comidas preparadas na hora para trabalhadores do serviço municipal

Com a promessa de melhorar a alimentação dos servidores municipais, a Prefeitura de Americana vai remodelar a logística de fornecimento de refeições para a categoria. As atuais marmitex serão substituídas por comidas preparadas na hora.

Uma nova empresa será contratada para esse serviço e ficará encarregada de instalar uma cozinha na garagem municipal, onde vai preparar os alimentos para os trabalhadores diariamente.

Novidade foi anunciada na presença do sindicato – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

Haverá, ainda, mais sete refeitórios espalhados pela cidade: nas proximidades do Paço Municipal, no Parque Ecológico, na Secretaria de Saúde e nas administrações regionais.

Atualmente, o serviço contempla apenas entrega de marmitex para os funcionários, que, com essa mudança, passarão a comer refeições feitas na hora. A licitação para contratação da nova empresa foi aberta pelo prefeito Chico Sardelli (PV) nesta terça-feira.

“Vai ter uma comida feita na hora, para o cidadão comer na hora, quentinha, gostosa e de qualidade”, afirmou o chefe de Executivo.

O edital com todas as informações será disponibilizado pela administração nesta quarta, e a sessão de disputa de preços está marcada para o próximo dia 19.

“A alimentação de qualidade é uma meta da nossa administração e uma luta antiga dos servidores. Vamos substituir as marmitas que hoje são alvo de muitas reclamações”, disse.

Chico anunciou a novidade nesta terça, por meio de vídeo nas redes sociais, ao lado do vice Odir Demarchi (PL) e do presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Toninho Forti.

“É uma demanda antiga da categoria, que tem passado bastantes dissabores em função da qualidade de alimentação servida até agora. Então, eu acho que eles vão receber com muita alegria essa notícia”, declarou o sindicalista.