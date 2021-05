Americana vai receber R$ 468 mil para adequações em ruas e avenidas

Avenida Nove de Julho com Rua Sete de Setembro – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A Prefeitura de Americana vai receber R$ 468 mil para recuperação de calçadas, adequar sinalização viária e promover acessibilidade em diversas avenidas do município. A verba é proveniente da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) e a destinação para a cidade foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (27).

Segundo a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da prefeitura, foi firmado o convênio com o governo do Estado e a administração municipal montará a licitação e abrirá processo licitatório para a participação das empresas interessadas em executar os serviços. “Após este processo, será definida a data de início das obras previstas no convênio”.

Os recursos serão investidos na recuperação de calçamento, incluindo a adequação às normas de acessibilidade e sinalização viária nas Avenidas Europa, Abdo Najar, Gioconda Cibin, Bandeirantes, Rafael Vitta com Nove de Julho e Rua 7 de Setembro, São Jerônimo com a Antônio Lobo e também no cruzamento com a Rua Espanha, além da Rua Orlando Dei Santi.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O prazo de vigência do convênio firmado com a prefeitura é de 15 meses, contados da data da assinatura em 13 de maio deste ano. O LIBERAL perguntou à prefeitura quais obras seriam realizadas em cada endereço, mas a administração municipal limitou-se a dizer, via assessoria, que os serviços serão executados conforme as demandas e necessidades de cada local.