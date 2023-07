Americana vai receber R$ 1 milhão para asfaltar ruas no Bosque dos Ipês e no Residencial Tancredi

Americana receberá R$ 1 milhão do Ministério das Cidades para asfaltar ruas de terra nos bairros Residencial Tancredi e Bosque dos Ipês. A verba foi liberada pelo secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste. São recursos provenientes do OGU (Orçamento Geral da União).

Rua de terra no Residencial Tancredi, um dos bairros contemplados – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A solicitação foi feita pela Prefeitura de Americana e busca atender uma reivindicação antiga dos moradores dos bairros, que atualmente sofrem com os transtornos de ruas sem asfalto, como buracos e poeira, além de prejuízo ao transporte coletivo e coleta de lixo.

Além desses recursos, Andia já disponibilizou mais R$ 10 milhões do programa Avançar Cidades para a complementação do investimento necessário. O programa conta com verbas financiáveis em infraestrutura de mobilidade urbana.

“Nesse primeiro momento, procuramos atender uma parte da solicitação do município já com recursos do orçamento, podendo ser complementados com novos recursos dessa e de outras fontes, inclusive o Avançar Cidades – uma das melhores opções disponíveis aos prefeitos”, comentou o secretário.