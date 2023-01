Americana vai receber 4,4 mil toneladas de lixo de Hortolândia

O aterro sanitário particular de Americana vai receber 4,4 mil toneladas de lixo por mês de Hortolândia. A quantidade está prevista no edital da concorrência pública que foi vencida pela UTGR Americana, empresa responsável pelo estabelecimento, e que teve a homologação publicada pela Prefeitura de Hortolândia nesta quinta-feira, no Diário Oficial do Estado.

A UTGR participou da licitação como parte de um consórcio chamado Horsam (Hortolândia Saneamento Ambiental), também formado pela MB Engenharia e Meio Ambiente e pela TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos.

Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O processo licitatório visava à contratação de um “sistema integrado de limpeza pública”. Os serviços previstos no edital incluem coleta, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e limpeza de vias públicas. O consórcio vai embolsar R$ 41,8 milhões pelo período de um ano.

Atualmente, o aterro de Americana, além do lixo produzido na cidade, recebe os resíduos de Santa Bárbara d’Oeste.

O lixo gerado em Americana e enviado ao local totaliza 6,2 mil toneladas por mês, segundo o contrato firmado entre UTGR e prefeitura, que paga R$ 9,1 milhões ao ano. No caso de Santa Bárbara, estima-se 3,5 mil toneladas por mês, com custo de R$ 5,67 milhões ao ano.

O município barbarense passou a destinar seus resíduos para Americana em maio do ano passado, devido à interdição do Aterro Municipal de Santa Bárbara. Em dezembro, a UTGR venceu uma licitação que garante o recebimento por mais quatro anos.

POLÊMICA. O assunto já motivou debates na Câmara de Americana. Há vereadores contrários ao recebimento dos resíduos de outras cidades, como Gualter Amado (Republicanos), que diz que o município tem se tornado ponto de descarte do lixo regional.

As discussões ocorrem mesmo antes de o local começar a receber os resíduos de Santa Bárbara. Em 2022, houve dois projetos que visavam impedir o local de receber o lixo de outros municípios, mas ambos foram rejeitados por falta de quórum, devido a uma onda de abstenções de voto.