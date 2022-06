Americana vai propor teto de até R$ 700 mil mensais para subsídio

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), disse que vai propor à Sancetur, concessionária responsável pelo transporte público municipal, um teto de até R$ 700 mil mensais no subsídio.

No entanto, o proprietário da empresa, Marco Chedid, afirmou ao LIBERAL que o valor é “insuficiente” para atender às exigências contratuais. O contrato de concessão prevê, segundo o empresário e o prefeito, um reajuste para R$ 1,5 milhão.

Empresa diz que teto do subsídio deveria ser de R$ 1,5 milhão – Foto: Arquivo / O Liberal

Porém, de acordo com Chico, a prefeitura não tem condições de pagar essa quantia à Sancetur, que administra a frota de ônibus por meio da Sou Americana. “Então, nós temos de trabalhar na casa dos R$ 700 mil”, comentou o chefe de Executivo nesta segunda-feira, ao LIBERAL.

O mandatário apontou que deverá se reunir “nos próximos dias” com Chedid, para ver se o empresário aceita a proposta de R$ 700 mil.

Contudo, em contato com a reportagem, Chedid defendeu o cumprimento do contrato. “Existe um estudo técnico e uma planilha que tem no contrato que tem de ser cumprida”, declarou.

Atualmente, a administração municipal paga à empresa um subsídio de R$ 0,55 por passageiro que faz uso de tarifa integral e de R$ 0,27 por usuário com desconto tarifário. O valor total, então, varia de acordo com o número de passageiros, até um teto de R$ 150 mil mensais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Chico já divulgou, de forma oficial, que vai manter o preço da tarifa, atualmente em R$ 4,70. Então, para que isso seja possível, o chefe do Executivo vem articulando um aumento no subsídio.

O assunto virou pauta, inclusive, na câmara. Na última quinta, o Legislativo aprovou, em primeira discussão, um projeto de lei que autoriza a prefeitura a reajustar os valores do subsídio por meio de decreto, sem um teto pré-definido. O texto, de autoria do Executivo, ainda precisa passar por mais uma votação nesta quinta.

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 12, a administração municipal já pagou R$ 1,9 milhão em subsídio para a Sancetur. O montante se refere aos repasses de abril de 2021, primeiro mês de pagamento, até o mês passado. Desde julho de 2021, em todos os meses, a prefeitura tem pagado o teto.