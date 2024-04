Americana vai pagar até R$ 3,2 milhões anuais à Apae para terapia com autistas

A Prefeitura de Americana irá pagar até R$ 3,2 milhões por ano à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) para oferecer terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada, traduzido do inglês) a usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) encaminhados por meio de decisão judicial. O convênio foi aprovado nesta terça-feira (9) pela câmara e terá duração de cinco anos.

Convênio foi aprovado de forma unânime pela Câmara de Americana, nesta terça-feira (9) – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

A terapia ABA consiste em uma equipe multidisciplinar que atua principalmente no tratamento de pessoas diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), TOD (Transtorno Opositor Desafiador) e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade).

Por meio dela, o paciente consegue melhorar a capacidade de administrar ações e emoções, além de trabalhar a autoaceitação, o que proporciona melhor qualidade de vida.

Em Americana, a Secretaria de Saúde admite que há uma dificuldade para atender à demanda na rede pública, principalmente com o aumento dos diagnósticos de transtornos.

Por esse motivo, foi necessário fazer o convênio com a Apae, que ficará responsável pelo atendimento a usuários do SUS do município encaminhados para terapia por meio de decisão judicial.

A Apae irá oferecer sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, integração sensorial e acompanhamento familiar, com duração de 50 minutos, orçadas de R$ 121,73 a R$ 135,86 – que serão subsidiadas pela prefeitura. Serão realizadas por ano aproximadamente 25,2 mil sessões.

“Somos muito procurados pedindo ajuda a respeito dessa terapia, a gente sabe que tem uma fila e por isso a necessidade de se fazer o convênio. A população tem procurado por esse serviço e não tem encontrado”, destacou o líder do governo Chico Sardelli (PL) na câmara, Lucas Leoncine (PSD).

O projeto que autoriza a realização do convênio foi aprovado na sessão desta terça de forma unânime. Neste ano, por conta do contrato começar em abril, a prefeitura irá pagar à Apae o montante de R$ 2,6 milhões – por meio de abertura de crédito adicional. A partir de 2025 até 2028, o valor pago anualmente será de R$ 3,2 milhões.