Americana vai contratar empresa para preparar merenda em escolas municipais

A Prefeitura de Americana via contratar uma empresa para fornecimento de alimentos e preparação de merendas nas 49 unidades escolares da rede municipal.

Atualmente, as refeições consumidas pelos alunos são preparadas exclusivamente por servidores municipais. Segundo o Executivo, a Secretaria de Educação possui ao menos 30 contratos vigentes com fornecedores de itens necessários para a produção de merenda escolar.

Só em produtos estocáveis, os gastos ultrapassam R$ 20 milhões por ano, sem considerar os demais custos com mão de obra e manutenção de equipamentos, por exemplo, de acordo com a prefeitura.

A expectativa da secretaria, com a contratação pretendida, é de economicidade em médio prazo e de aumento de eficiência, uma vez que a empresa vai assumir todo o processo de alimentação escolar. O serviço inclui compra de alimentos, transporte, acondicionamento, manutenção de equipamentos e fornecimento de gás até o preparo final da refeição.

A administração destaca, porém, que a merenda continuará sendo preparada nas escolas, pelas equipes da empresa vencedora e por servidores municipais.

A licitação, aberta pela prefeitura nesta semana, prevê o fornecimento de 92 tipos de gêneros alimentícios estocáveis, como arroz, feijão, aveia, cereal matinal sem açúcar, iogurte com polpa de frutas, leite comum e sem lactose, macarrão, entre outros; 50 tipos de hortifrutigranjeiros; 12 tipos de carnes e frios, como carne bovina, frango, peixe sem espinha, carne suína, queijo branco e mussarela, entre outros itens.

“Nosso objetivo é um só: fornecer alimentos que contribuam para o desenvolvimento integral dos alunos e, assim, proporcionar as condições para a realização de atividades pedagógicas dentro do projeto de Educação de qualidade”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, em texto divulgado pelo Executivo.

Interessados em participar do processo licitatório devem formular suas propostas no próximo dia 25. A reportagem perguntou à prefeitura o custo estimado do contrato, mas não houve resposta.