Americana vai contratar empresa para analisar mapeamento de imóveis feito por drone

A Prefeitura de Americana vai contratar uma empresa especializada em refinamento de dados obtidos por drone para mapear imóveis irregulares na cidade. A intenção é notificar os proprietários dos bens para que façam a regularização antes que sejam multados, de acordo com o secretário de Planejamento, Diego Guidolin, em participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube AM 580.

Diego Guidolin anunciou contratação no programa Liberal no Ar – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Adquirido em agosto de 2019 por R$ 220,3 mil, o drone iniciou o mapeamento das construções da cidade em janeiro de 2020. O serviço de identificação foi concluído no segundo semestre do ano passado e a secretaria tentou administrar os dados obtidos, mas uma deficiência no quadro da pasta impossibilitou a sequência do trabalho.

“Nós já sabemos o que tem construído na cidade, só que ainda não terminamos o cadastramento. Isso vai ser feito, mas com os servidores que nós temos é impossível de se fazer, demoraria muito, então vamos ter de contratar uma empresa externa. A nossa preocupação é que as imagens não fiquem desatualizadas”, disse Guidolin.

O drone auxilia na identificação de moradores que construíram ou ampliaram seu imóvel e não avisaram o Executivo, já que é possível comparar as imagens captadas pelo aparelho às plantas que constam nos cadastros da prefeitura.

Se a nova área não cadastrada estiver de acordo com as leis de uso e ocupação de solo, a administração irá cobrar o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) referente à obra. Porém, no caso de construções irregulares, o cidadão terá de pagar multa e o imposto.

Segundo Guidolin, ainda não há prazo para que a licitação para contratação da empresa seja publicada.