Americana vai capacitar professores para ensino de alunos autistas na rede municipal

A Prefeitura de Americana irá contratar uma empresa para capacitar professores e trabalhadores da rede municipal no ensino a alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) ou que integram a educação especial. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (3) pelo secretário de Educação, Vinicius Ghizini, em entrevista ao Grupo Liberal.

Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com Ghizini, o acordo com a Luna Educação está praticamente finalizado. O projeto tem como diretor e sócio-proprietário Lucelmo Lacerda de Brito, doutor em educação e especialista em educação especial, inclusiva e políticas de inclusão. Ainda não está definido o valor que será investido no convênio.

A empresa oferecerá uma série de cursos para os profissionais da rede municipal sobre como abordar alunos autistas ou que fazem parte da educação especial.

Também será feito um trabalho de monitoria e de implementação de diretrizes sobre como agir em determinadas situações.

“É trabalhar a formação para que os nossos profissionais estejam com o vocabulário, a prática e todos os instrumentos adequados para que consigam ter uma intervenção bem-sucedida. A questão da inclusão é de todo mundo da educação, é de todo mundo que está dentro do ambiente escolar”, disse o secretário.

Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Estratégias

Segundo Lucelmo, o foco principal serão os alunos com TEA, mas haverá estratégias ensinadas que poderão ser aplicadas a estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Esse trabalho, ainda conforme o especialista, é importante para inclusão, porque muitos professores têm dificuldades com a educação especial.

O Censo Escolar de 2019, realizado pelo MEC (Ministério da Educação), apontou que 94,2% dos professores de educação básica não têm formação adequada para abordar esses estudantes.

“A educação especial é a que exige maior complexidade para o professor implementar e quando a gente oferece apoio para quem está na ponta, para que ele possa fazer isso de uma maneira mais tranquila, a gente contribui com a saúde mental desse professor, com a dinâmica de trabalho dele e também na inclusão da família, que muitas vezes está desamparada”, ponderou Lucelmo.

Atualmente, de acordo com Ghizini, a Secretaria de Educação possui em seu quadro 20 professores de educação especial e 125 cuidadores. Esses profissionais também contam com o apoio de professores auxiliares e de 50 monitores.

📝 Sinais do autismo

Veja comportamentos que possam indicar TEA e como a condição pode ser diagnosticada e tratada

Aparente desinteresse por outras pessoas

Inabilidade para fazer amizades

Não gostar de ser tocado

Não participar de brincadeiras em grupo

Dificuldade de entender e expressar sentimentos

Parecer não ouvir quando falam com ele ou ela

Falar em um tom ou ritmo diferente

Repetir as mesmas palavras ou frase sem objetivo comunicativo

Repetir a uma pergunta sem respondê-la

Dificuldade em comunicar necessidades e desejos

Evitar contato visual

Postura atípica

Seguir rotina rígida, com dificuldade de se adaptar a qualquer mudança na programação ou ambiente

Interesses restritos ou hiperfoco em relação a números, símbolos ou temas específicos

Passar longos períodos observando objetos em movimento como ventilador ou focar em uma parte específica do objeto, como as rodas de um carrinho

Repetir as mesmas ações e movimentos, como agitar as mãos, balançar ou girar o corpo

Seletividade alimentar

🩺 Como se dá o diagnóstico do TEA

É clínico, realizado por meio de observação, entrevistas e instrumentos validados para mensurar sinais de autismo. Não existem exames laboratoriais para o diagnóstico, porém, uma avaliação neurológica é relevante para descartar a manifestação de uma outra síndrome ou presença de doenças.

👪 Como ocorre o tratamento

Considerando que normalmente várias áreas do desenvolvimento se encontram afetadas, tanto o diagnóstico como o tratamento deve ser multidisciplinar. O plano de tratamento deve ser individualizado, com envolvimento participativo e integrado da família, escola e da equipe de profissionais. O diagnóstico e intervenção precoce ajudam muito no desenvolvimento e evolução da condição.

🌻 Recomendações para lidar com o autismo

➡️ Levar em consideração as dificuldades e procurar atender as necessidades oferecendo um ambiente calmo e acolhedor, sem muitos estímulos, com tempo maior para realização das atividades;

➡️ Falar de maneira objetiva, considerar os sentimentos e, muitas vezes, a dificuldade de expressar as emoções;

➡️ Conseguir compreender que existe uma diferença entre uma crise de birra e uma crise em função de um excesso de estímulos ou de uma dificuldade de expressar as emoções;

➡️ As crises podem se manifestar por meio de agitação e comportamentos estereotipados como uma tentativa de autorregulação emocional. Manter a calma e procurar identificar quais estímulos ambientais e/ou emocionais que podem estar causando um desconforto podem ajudar neste momento;

➡️ Buscar um suporte emocional para a família e para os cuidadores também é muito importante para ter um espaço de acolhimento, assim como para esclarecer dúvidas e ter orientações;

➡️ A aceitação e a inclusão social também são fatores fundamentais que contribuem para amenizar as dificuldades encontradas e para o acolhimento dos autistas e de suas famílias.

Fonte: Marly Fernandes, professora do curso de psicologia da PUC-Campinas