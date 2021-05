Americana vacinou 27% dos idosos contra a gripe

Do total de 30 mil pessoas com mais de 60 anos que têm direito à imunização, 8.280 estão vacinadas

A Secretaria de Saúde de Americana vacinou 8.280 idosos com a vacina contra a gripe. O público é formado por 30 mil pessoas com mais de 60 anos que moram na cidade, portanto a cobertura vacinal está em 27%. A meta é alcançar 90% em todos os grupos prioritários da campanha. As doses foram liberadas para esse público no dia 11 de maio.

Os idosos são considerados prioritários para proteção contra o vírus Influenza, pois são mais vulneráveis a desenvolver complicações decorrentes da infecção. Todos os anos, são o primeiro grupo a receber as doses, junto com os profissionais de saúde. Em função da vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19), os idosos foram deixados para a segunda fase para tentar minimizar conflitos nas duas imunizações.

A recomendação é dar um intervalo de 14 dias entre as vacinas, tanto primeira quanto segunda dose contra coronavírus. Caso isso não seja possível sem prejudicar o esquema vacinal contra Covid-19, a orientação é adiar a vacinação contra gripe.

No ano passado, a vacinação contra gripe teve uma alta procura e, em 17 dias de campanha, alcançou a meta de 90%. Muitos idosos buscaram o imunizante contra Influenza em uma tentativa de se proteger e evitar ficar doente.

Para efeito de comparação, em período equivalente ao momento atual da imunização de pessoas com mais de 60 anos, cerca de 22 mil idosos haviam sido vacinados em Americana, que corresponde a 76% do público estimado.

As doses contra gripe seguem disponíveis em todos os postos de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Grupos prioritários

O grupo com maior adesão à vacina contra gripe são os trabalhadores da saúde. Foram aplicadas 3.356 doses, equivalente a 47% da população estimada. Na sequência, aparecem as crianças na faixa etária entre seis meses e menores de seis anos, com cobertura em 42% (6.240 doses aplicadas).

Do total estimado de gestantes, 41% já se vacinou (829 doses), enquanto as puérperas têm cobertura vacinal em 37% (121 doses). Foram vacinados ainda 221 professores e nove indígenas, ambos grupos que não têm a população total estimada.

No total, 19.056 pessoas receberam a vacina contra gripe em Americana. Para se imunizar, é preciso a apresentar um comprovante de endereço. Já em relação às crianças, também é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação.

“A Vigilância Epidemiológica esclareceu que a Secretaria Estadual da Saúde autorizou a aplicação da vacina em indivíduos que comprovarem pertencer a alguma tribo; nesse caso, não precisam ser aldeados, como era o critério anterior. A comprovação tem sido feita por meio de documentos de instituições ligadas a esta população, como a FUNAI, por exemplo”, explicou o órgão municipal.