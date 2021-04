Americana vacinou 10% do público-alvo da 1ª etapa da campanha contra gripe

Foram aplicadas 2.486 doses em crianças com até seis anos, gestantes, puérperas e profissionais da saúde

Americana vacinou 10% do público-alvo da primeira etapa da campanha contra gripe. Foram aplicadas 2.486 doses em crianças com até seis anos, gestantes, puérperas e profissionais da saúde. Essa população é calculada em 24.220 moradores. O levantamento se refere ao período de 12 a 14 de abril, pois o fechamento está sendo realizado às quintas-feiras.

Santa Bárbara d’Oeste aplicou, entre 12 e 15 de abril, 1.582 doses. O município não informou o público-alvo da primeira etapa da campanha.

Em uma semana de vacinação, Nova Odessa alcançou 13% do público esperado, com a aplicação de 650 doses.

Sumaré realizou neste sábado o Dia D da campanha de vacinação contra Influenza. A cidade conseguiu imunizar ao longo do dia 3,5 mil pessoas. Somadas às doses aplicadas ao longo da semana passada, Sumaré registra quase seis mil pessoas protegidas.

Hortolândia foi procurada, mas não respondeu nesta segunda.

As prefeituras definiram a procura deste ano como “dentro do esperado”. Em 2020, a vacinação contra gripe teve alta demanda e as metas foram alcançadas em tempo recorde.