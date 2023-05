Americana vacina só 23,6% do público-alvo contra gripe no primeiro mês de campanha

A vacina contra a gripe não exige nenhum intervalo em relação aos outros imunizantes do calendário anual - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A Secretaria de Saúde de Americana vacinou só 20.598 pessoas contra a gripe no primeiro mês da campanha, que começou em 10 de abril e deve seguir até 31 de maio. O total corresponde a 23,6% da cobertura, que tem como meta imunizar 90% da população elegível, estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 87.287 moradores.

A pasta afirma que na avaliação geral, a cobertura está baixa. Por isso, diz que tanto a Vigilância Epidemiológica quanto a Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva tentarão ampliar a adesão dos moradores por meio de ações diferenciadas, como horário alternativo, por exemplo. Atualmente, a vacina é aplicada em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 horas.

O número de vacinados até o momento inclui idosos com 60 anos ou mais, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, indígenas, professores, puérperas, trabalhadores da saúde e do transporte coletivo, portadores de deficiência permanente, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional, das Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento e pessoas privadas de liberdade.

A vacina contra a gripe não exige nenhum intervalo em relação aos outros imunizantes do calendário anual, inclusive contra a Covid-19. Portanto, pode ser aplicada de forma concomitante às demais vacinas.

Cidade vizinha, Santa Bárbara d’Oeste imunizou 15.235 pessoas no primeiro mês da campanha. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), sem necessidade de agendamento.

Ainda na RPT (Região do Polo Têxtil), Hortolândia vacinou 21.558 pessoas. Coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria de Saúde, Ana Paula Fernandes reforça a importância de levar crianças e idosos para serem imunizados.

“A população deve aproveitar o outono para tomar a vacina, principalmente, crianças e idosos. Esses públicos são muito acometidos por doenças respiratórias no inverno. Por isso que a campanha de vacinação é realizada antes do inverno começar”, enfatiza Ana Paula.