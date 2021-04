Americana vacina profissionais da Educação no portal neste sábado

Os profissionais de Educação de Americana de 47 anos ou mais serão vacinados neste sábado (10) no drive-thru do portal de entrada da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Só receberão a vacina aqueles que se cadastram no site do Estado e já tenham recebido o QR Code validando o cadastro, bem como o comprovante de vínculo empregatício em Americana. A campanha engloba todos os profissionais das redes municipal, estadual e particular.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesta sexta-feira (9), o Governo do Estado autorizou os municípios a antecipar a campanha, que estava prevista para segunda-feira.

Os profissionais de Educação contemplados são:

Professores da Educação Básica;

Merendeiras;

Auxiliares de Serviços Gerais e Faxineiras;

Secretários da Escola;

Diretores e Vice-Diretores;

Professores Coordenadores Pedagógicos;

Cuidadores

Ainda neste sábado, haverá aplicação da segunda dose em idosos com 72 anos ou mais e profissionais de saúde no drive-thru em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos, também das 8h às 17h.

Posteriormente, terá início na segunda-feira (12) a vacinação da primeira dose para idosos com 67 anos ou mais. A aplicação se dará no drive-thru do portal, só que das 8h30 às 16h. Já o drive da UBS Cillos continua com a segunda dose.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

Agendamento

Já está aberto o agendamento para vacinação da primeira dose em idosos com 67 anos ou mais para segunda e terça-feira (13). Também é possível fazer o cadastro para receber a segunda dose na quarta-feira (14).

O agendamento ocorre pelo site da secretaria da Saúde. O cadastro é liberado no sistema diariamente, a partir das 16 horas, conforme disponibilidade de doses.