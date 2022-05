Americana vacina menos contra a gripe do que a média estadual

Do público-alvo, 34,2% se imunizaram segundo a prefeitura, sem considerar as pessoas com deficiência ou comorbidades

Campanha de imunização contra a doença segue até o dia 3 de junho – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A campanha de vacinação contra a gripe, proporcionalmente falando, teve menos adesão em Americana do que no Estado de São Paulo. Do público-alvo, apenas 34,2% se imunizaram por enquanto, conforme dados revelados nesta terça-feira pela prefeitura, que divulgou o número de doses aplicadas até o último dia 12.

O percentual, no entanto, não considera as pessoas com deficiência ou comorbidades, que também já faziam parte do público-alvo na semana passada, pois os números referentes a esses dois grupos não foram divulgados pela administração. A falta de informação, segundo o Executivo, se deve a instabilidade no sistema.

No Estado, de acordo com o Governo de São Paulo, 40% do grupo prioritário foi vacinado, o que corresponde a 4,7 milhões de moradores.

Em Americana, onde 22.888 pessoas se vacinaram, o grupo com maior cobertura é o dos profissionais de saúde, com 44,9%, seguido dos idosos (41,1%), crianças (14,6%), gestantes (12,8%), puérperas (6,4%), e professores, com 4%.

Na última segunda, outros grupos entraram no público-alvo: profissionais de segurança, salvamento e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, funcionários do sistema prisional, jovens sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A campanha segue até o dia 3 de junho e o imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 13 horas às 15h30.

“Abrimos mais uma etapa e é importante que as pessoas destes grupos compareçam para se proteger da Influenza e prevenir de uma evolução mais grade da doença”, disse o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, via assessoria.

Região. Em Sumaré, a cobertura vacinal é ainda menor, com 19,1%. Ao todo, 16.087 pessoas foram imunizadas na cidade até o último dia 11, data do último boletim emitido pela prefeitura.

Em Santa Bárbara d’Oeste, 19.245 moradores tomaram a vacina, o equivalente a 30,6% da população estimada para o grupo prioritário. As informações são das respectivas prefeituras. Também procuradas pelo LIBERAL, as administrações de Hortolândia e Nova Odessa não se manifestaram.