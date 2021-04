Americana vacina 40.192 pessoas com a primeira dose

Americana ultrapassou nesta quarta-feira (28) as 40 mil pessoas vacinadas contra o coronavírus (Covid-19) com a primeira dose da vacina. Segundo informado pela Secretaria de Saúde municipal nesta quinta-feira (29), foram vacinados ontem 1.293 moradores de 63 anos, nova faixa etária, além de 35 profissionais de saúde, todos com a primeira dose da vacina.

Somando as imunizações de segunda dose, Americana já aplicou mais de 63 mil vacinas – Foto: Gustavo Gomiero/Prefeitura de Americana

Com isso, o município conta agora com 40.192 aplicações da primeira dose e 23.029 pessoas imunizadas com a segunda dose, totalizando 63.221 aplicações da vacina, informa a prefeitura.

A Secretaria de Saúde de Americana iniciou na quarta-feira (28), a vacinação em pessoas com 63 anos de idade no drive-thru do Portal. A vacina também é oferecida por meio de agendamento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade.

O drive-thru em frente à UBS Cillos recebeu os moradores na faixa etária de 68 anos ou mais para a segunda dose, também disponibilizada por agendamento. Ao todo foram 1.165 vacinados com a segunda dose, sendo 810 idosos com 68 anos ou mais e 355 profissionais de saúde.

As imunizações de quinta-feira (28) ainda não foram contabilizadas pela prefeitura. A campanha segue nesta sexta-feira (29) normalmente.