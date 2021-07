Americana ultrapassa a marca de 150 mil doses aplicadas da vacina contra o coronavírus

Americana ultrapassou nesta quarta-feira (7) a marca de 150 mil doses aplicadas da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19).

Com as 3.383 doses aplicadas nesta quarta (1.657 com a primeira dose e 254 com a segunda dose), o município já tem mais de 152 mil vacinas aplicadas.

Receberam a primeira dose nesta quarta 1.508 pessoas com 37 anos ou mais, 84 pessoas portadoras de comorbidades, seis profissionais de saúde, 27 gestantes e puérperas, três pessoas com deficiência permanente, um idoso e 28 pessoas de 33 e 37 anos que se utilizaram da xepa da vacina.

A segunda dose foi aplicada em 191 idosos, 52 profissionais de saúde, nove gestantes e puérperas e duas pessoas portadoras de comorbidades.

Já a dose única foi aplicada em 1.451 pessoas com 37 anos ou mais, dois profissionais de saúde e 19 pessoas de 33 e 37 anos que se utilizaram da xepa.

O total de doses aplicadas no município é de 152.777, sendo 114.414 da primeira dose, 34.950 da segunda e 3.413 de dose única.

Para ser vacinado em Americana é preciso fazer parte dos grupos prioritários da campanha e agendar no site da prefeitura.

Nesta quinta-feira (8) o esquema de vacinação será por agendamento, conforme o esquema abaixo:

Receberão a primeira dose:

Portadores de comorbidade, pessoas com deficiência permanente, pessoas com Síndrome de Down e transplantados em uso de imunossupressor, todos com 18 anos ou mais; pessoas com 37 anos ou mais; profissionais da Educação com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, além de pessoas com 33 anos ou mais que podem se cadastrar para a xepa.

Receberão a segunda dose:

Profissionais de saúde, profissionais da Educação com 45 anos ou mais, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais e idosos com 67 anos ou mais.