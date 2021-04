Americana ultrapassa 400 mortes causadas pelo novo coronavírus

Americana ultrapassou a marca das 400 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (8). A prefeitura informou mais cinco vítimas, totalizando 402 óbitos.

A triste marca é alcançada poucos dias depois da cidade completar um ano do registro da primeira morte pela pandemia. No dia 27 de março de 2020, um homem de 64 anos morreu em um hospital particular com suspeita para a doença. Dias depois, foi recebido o exame PCR confirmando que ele estava infectado com o coronavírus e que era a primeira vítima da cidade.

Veja os detalhes dos cinco óbitos informados no boletim desta quinta-feira:

mulher, 69 anos, moradora da Cidade Jardim, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 28 de março;

homem, 72 anos, morador do bairro Antônio Zanaga, portador de diabetes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 5 de abril;

mulher, 66 anos, moradora do Jardim Brasil, portador de hipertensão arterial, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 7 de abril;

mulher, 74 anos, moradora da Vila Belvedere, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 7 de abril;

mulher, 53 anos, moradora do bairro São Luiz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 8 de abril.

No boletim desta quinta-feira foram confirmados 89 novos casos, totalizando 14.238 positivos. Desse total, 13.425 estão recuperados, 25 estão internados, 386 estão em casa, além dos óbitos.

Mais 22 casos suspeitos foram registrados e agora 96 pacientes aguardam resultados de exames.

OCUPAÇÃO

Os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na rede pública e privada para o coronavírus têm 98% de ocupação. Do total de 88 leitos no município, 86 estão ocupados – os dois vagos são no Hospital Municipal.

No HM, a ocupação de leitos com respirador está em 92% nesta quinta-feira. Do total de 26 vagas, 24 estão ocupadas. Já a enfermaria Covid do HM tem 33 pacientes internados, ocupação de 100%.

Os três hospitais particulares da cidade com leitos de UTI para Covid seguem com 100% de ocupação. São 17 internados em terapia intensiva no Hospital São Lucas, 13 no Hospital São Francisco e 32 no Hospital Unimed.

Os leitos de enfermaria na cidade, incluindo HM e hospitais particulares, também estão com 98% de ocupação. De 94 vagas, 92 estão com pacientes.