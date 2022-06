Americana ultrapassa 40 mil casos de coronavírus

O boletim sobre a Covid-19 divulgado pela Prefeitura de Americana nesta quarta-feira aponta que a cidade ultrapassou 40 mil casos confirmados.

Americana tem 40.385 casos positivos atualmente, 659 a mais do que no último boletim, divulgado na sexta. Os números são contabilizados desde março de 2020.

Ainda nesta quarta, a prefeitura reportou mais uma morte pela Covid-19. A paciente era uma mulher, de 74 anos, que vivia no Morada do Sol. Ela morreu nesta terça-feira, em um hospital particular.

No total, Americana tem 963 óbitos na pandemia. O avanço da vacinação, entretanto, vem segurando os casos graves – já são mais de 540 mil doses aplicadas. Desde abril, a cidade só teve seis mortes.

A nova onda de casos, provocada por uma subvariante da Ômicron no País, também levou a um aumento nas internações nos quatro hospitais da cidade.

Nesta quarta, dos 19 leitos com respiradores disponíveis, sete estavam ocupados. Já entre os sem respiradores, eram cinco ocupados dos 26 disponíveis.