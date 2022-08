Americana teve pior desempenho no combate à Covid na região, diz estudo

Americana teve o pior desempenho no combate ao coronavírus na região. É o que aponta estudo realizado por professores da USP (Universidade de São Paulo), UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e Fatec (Faculdade de Tecnologia) com base em informações disponíveis no NEC (Núcleo de Estudos das Cidades). A pesquisa avaliou 41 municípios paulistas com 200 mil habitantes ou mais.

A cidade ficou em 25º lugar com 401 mortes por 100 mil habitantes e teve o desempenho classificado como ruim. Na RPT (Região do Polo Têxtil), a melhor colocada é Hortolândia. O município ocupa a 16ª posição com 367 óbitos por 100 mil habitantes e atuação considerada boa. Sumaré também aparece no ranking em 19º lugar com 379 mortes por 100 mil habitantes e desempenho regular.

Prefeitura diz que segue todos os protocolos assistenciais e sanitários vigentes – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Professor da EESC (Escola de Engenharia de São Carlos) da USP e coordenador do NEC, Coca Ferraz afirma que a taxa de mortes por habitante é o parâmetro mais indicado para avaliar o desempenho dos municípios – compreendendo sociedade, ações do poder público e qualidade do sistema de saúde – no combate à Covid-19, uma vez que reflete a conscientização da população quanto ao uso de máscara, distanciamento social, frequência de aglomerações, higienização das mãos, entre outras medidas.

“Talvez a prefeitura [de Americana] tenha feito um tremendo esforço e a sociedade não tenha se comportado bem”, sugere o professor. O estudo considera os números de óbitos ocorridos até o último dia 20, obtidos na Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) e nos boletins epidemiológicos dos municípios, bem como a quantidade de habitantes estimada no ano de 2021 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Até esta segunda-feira, Americana somava 44.310 casos positivos de Covid-19 e 986 mortes, sendo a última de uma mulher de 87 anos, moradora da Vila Santa Catarina. Ela faleceu em 27 de julho. Os últimos óbitos, inclusive, foram de pessoas idosas.

Em nota, a administração afirma que o combate à Covid-19, em Americana, segue todos os protocolos assistenciais e sanitários oficiais vigentes. “O município vem atuando conforme as diretrizes do plano estadual e adotando todas as orientações do Ministério da Saúde”.

A nota diz ainda que além da vacinação, todas as orientações à população foram rigorosamente propagadas e houve total integração entre as esferas pública e privada no enfrentamento à pandemia.

De acordo com a prefeitura, atualmente, 93,37% da população elegível já recebeu pelo menos uma dose da vacina, enquanto que 91,54% receberam a dose de reforço e 64,49%, a terceira dose.

MELHORES. Os cinco municípios com melhor desempenho, de acordo com o estudo, são: São Carlos, Embu das Artes, Araraquara, Cotia e São José dos Campos. E os piores, Ribeirão Preto, Santo André, Indaiatuba, Santos e São José do Rio Preto.