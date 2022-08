Americana teve mais de 100 quedas de energia causadas por queimadas em 2021

Cidade fica em segundo lugar entre os municípios com maior número de ocorrências deste tipo na Região Metropolitana de Campinas

Americana registrou 102 interrupções de energia causadas por queimadas no ano passado, de acordo com levantamento realizado pelo Centro de Operações da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). O número coloca a cidade como o segundo município da RMC (Região Metropolitana de Campinas) com mais ocorrências deste tipo.

Entre as cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), Americana fica em primeiro lugar, seguida por Santa Bárbara d’Oeste, que ocupou o terceiro lugar no ranking da RMC, com 94 registros.

No ano passado, Americana teve 102 interrupções no fornecimento de energia por conta de queimadas que atingiram a rede – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Hortolândia teve 73 interrupções por fogo, enquanto Sumaré e Nova Odessa tiveram 49 e 33 ocorrências, respectivamente.

Mesmo com números elevados em comparação com o restante das cidades da RMC, Americana já apresenta melhora sobre o problema em 2022. A cidade teve 22 casos no primeiro semestre deste ano, contra 46 nos primeiros seis meses de 2021.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A baixa de ocorrências também foi registrada em Santa Bárbara, que no primeiro semestre do ano passado registrava 55 casos, com apenas 18 em 2022. O mesmo aconteceu em Hortolândia e Nova Odessa. A primeira foi de 41 ocorrências para 13, enquanto a segunda declinou de 15 para 6.

Sumaré foi a única cidade da RPT que registou um aumento, saindo de 24 casos de interrupções nos seis meses iniciais de 2021 para 27 neste ano.

RMC

O levantamento aponta ainda que, somando as cidades que contemplam a região de Campinas, foram contabilizadas 728 queimadas responsáveis por interrupções no fornecimento de energia em 2021, levando em conta eventos de qualquer proporção e em áreas urbanas ou rurais.

De acordo com a companhia, os incêndios sob a rede de distribuição de energia são, muitas vezes, causados pelo uso do fogo como método de poda de algumas plantações.

Veja os números de interrupções no fornecimento de energia causadas por queimadas RPT, no ano passado:

Município 2021 1º semestre 2021 1º semestre 2022 Americana 102 46 22 Santa Bárbara d’Oeste 94 55 18 Hortolândia 73 41 13 Sumaré 49 24 27 Nova Odessa 33 15 6

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.