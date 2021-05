Americana teve madrugada mais fria do ano nesta terça-feira

Chegada de uma nova frente fria no início da semana que vem deve derrubar as temperaturas na região novamente - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

Os municípios que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil) registraram as temperaturas mais baixas de 2021 durante a noite desta segunda-feira (24) e a madrugada e início da manhã desta terça-feira (25).

Em Americana, a temperatura mais baixa registrada entre a noite de ontem e a manhã de hoje foi de 9,3°C, segundo dados da estação do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), localizada na Vila Louricilda.

Segundo a plataforma, essa foi a primeira madrugada do ano em que as temperaturas ficaram abaixo dos 10°C na cidade. O momento mais frio entre a noite de ontem e a manhã desta quarta-feira aconteceu das 5h às 7h.

Desde o início deste ano a temperatura média vinha alternando, mas sempre ficando na casa dos 20°C. Desde o último domingo (23), no entanto, elas têm permanecido entre 18°C e 16°C. Essa também foi a noite mais fria em Americana desde 23 de agosto de 2020, quando a temperatura marcada foi de 8,9°C.

Segundo o meteorologista Bruno Kabke Bainy, do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, os dias nessa época do ano são mais curtos e, portanto, a intensidade da radiação solar é menor, deixando as temperaturas mais baixas.

Região

As demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) também tiveram a noite mais fria do ano e registraram temperaturas ainda mais baixas do que Americana. Em Nova Odessa os termômetros marcaram 6,4 °C, a menor temperatura registrada na microrregião.

Em Santa Bárbara d’Oeste, os termômetros chegaram a uma mínima de 8,3ºC, enquanto em Hortolândia e Sumaré a temperatura chegou a 8,1°C e 8,4ºC, respectivamente.

Próximos dias

As temperaturas seguirão mais baixas em Americana até pelo menos esta quinta-feira (27), com mínimas entre 10ºC e 12ºC e máximas de 25ºC a 27ºC. “Mas não deve esfriar mais nos próximos dias. As temperaturas ficam amenas, sobem um pouco até o final de semana”, afirmou Bruno.

No entanto, a chegada de uma nova frente fria no início da semana que vem deve derrubar as temperaturas na região novamente. “Entre o domingo e a próxima segunda-feira deve ter uma outra frente fria, com indicativo de que deve causar chuvas generalizadas aqui na região”, concluiu o meteorologista.