Americana teve 7 mil multas canceladas após determinação de Chico

Via com maior número de autuações anuladas é a Avenida Nicolau João Abdalla, com 5.684 - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Americana teve 7.085 multas de trânsito canceladas por determinação do prefeito Chico Sardelli (PV). Os cancelamentos ocorreram no mês passado, mas o número de autuações anuladas foi divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira, em resposta ao LIBERAL.

Essas são as multas aplicadas pelos novos radares que entraram em operação no dia 2 de março, em oito pontos da cidade. Os aparelhos estão desativados desde 5 de abril.

Na ocasião, após o município ter batido recorde de multas, Chico determinou que a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) faça uma análise nos novos pontos de fiscalização.

Os equipamentos permanecerão inativos até o final desse estudo, que, segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, ficaria pronto nesta semana. Mas, até esta sexta, ainda não havia novidades.

Todas as multas aplicadas pelos novos radares foram canceladas. A via com maior número de autuações anuladas é a Avenida Nicolau João Abdalla, com 5.684.

Também houve 423 multas canceladas na Rua Maranhão, 301 na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, 298 na Avenida Brasil, 288 na Avenida Unitika, 50 na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, 37 na Avenida Rafael Vitta e quatro na Estrada Municipai Ivo Macris, onde o radar fiscaliza apenas o número de eixos dos caminhões.

Além das 7.085 multas canceladas, os equipamentos também flagraram outras 3.051 irregularidades, mas, nesses casos, as imagens não conseguiram captar as placas dos veículos. Portanto, mesmo se não houvesse o cancelamento, os infratores não seriam multados.

Abril

Na comparação entre os meses de abril, o mês passado foi o que teve menor número de multas desde quando a prefeitura começou a disponibilizar os dados em seu site, em 2018.

Essa situação ocorre no mesmo mês em que houve o cancelamento das multas aplicadas pelos novos equipamentos de fiscalização.

Houve 1.921 infrações flagradas por radares de velocidade em abril deste ano. A cidade havia registrado recorde em março, com pelo menos 8,7 mil. Até então, o mês de abril com menor número era o de 2018, com 2.509.