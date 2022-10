Americana teve 2,4 mil votos nulos ‘22’ para governador no primeiro turno

Eleitores podem ter confundido número de Tarcísio de Freitas com o do partido de Bolsonaro

Eleição a governador teve 126 mil votos válidos em Americana - Foto: Junior Guarnieri / O Liberal

Um a cada quatro votos nulos para governador em Americana, no primeiro turno, pode ser considerado uma escolha por engano. É que 2.441 eleitores votaram 22 na urna, número que não era de nenhum candidato ao governo do Estado. No total, a cidade teve 9.967 votos anulados para o cargo.

A principal hipótese é de que os votos seriam para o candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele é apoiado pelo candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PL), mas não são do mesmo partido e têm números de urna diferentes: Tarcísio é 10. Bolsonaro, 22.

Um levantamento do LIBERAL identificou o que os eleitores digitaram no momento da votação que levou a anulação. Isso ocorre quando se confirma um número inexistente da lista de candidatos para determinado cargo.

Há quem opte, por exemplo, por digitar 00 ou 99 para anular o voto, mas os números digitados de maneira incorreta também se tornam votos nulos e não entram para a contagem dos votos válidos, tal como os em branco.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A verificação sobre o detalhe dos votos nulos é possível por meio do chamado Registro Digital de Voto, ou RDV, uma espécie de tabela digital que existe desde 2003, armazena os votos das urnas e permite, se necessário, uma recontagem. Isso, sem que eleitores sejam identificados. Ela está disponível para consulta no site do TSE.

Nas 512 urnas – ou seções – existentes nas duas zonas eleitorais de Americana, houve votos no número 22 para governador em 494 delas. Em média, foram cinco escolhas pelo 22 em cada uma das urnas. Em 25 delas, houve 10 votos ou mais no número – a maioria em escolas de bairros periféricos, como Cidade Jardim, Zanaga, Praia Azul e São Jerônimo.

Dado do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) apontou, na última semana, que 521 mil votos para o governo do Estado foram anulados por serem ao número 22. A proporção, assim como Americana, é de 25% em relação ao total de votos nulos.

Apesar do número, a diferença de votos enganados não mudaria a ordem do resultado do primeiro turno. No Estado, Tarcísio liderou a briga pelo Palácio dos Bandeirantes registrando 9,8 milhões de votos válidos, o equivalente a 42,32%. Fernando Haddad, do PT, teve 8,3 milhões (35,7%).

Em Americana, a diferença também seria pouca. O candidato apoiado por Jair Bolsonaro teve uma votação recorde de primeiro turno para um postulante ao governo estadual no município. Foram 71.780 votos (56,91%) contra 32.746 (25,96%) de Haddad.

Para driblar o “voto enganado” no segundo turno, a equipe de Tarcísio tem promovido – e deve intensificar – o reforço ao número do candidato. Nas redes sociais, a campanha tem pedido a eleitores que divulguem o número correto. Os discursos também têm destacado a diferença com o 22 de Bolsonaro.