Americana teve 14 surtos de Covid-19 em escolas no 1º semestre

A cidade de Americana registrou 14 surtos de Covid-19 nas escolas da rede municipal somente no primeiro semestre deste ano, com 62 casos. De acordo com os números, a doença atingiu 49 funcionários e 13 estudantes. A informação foi passada pela Vigilância Epidemiológica na resposta de um requerimento protocolado pelo vereador Léo da Padaria (PV).

O pedido do parlamentar foi motivado por casos da doença no Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Professor Milton Santos, na região da Praia Azul. O LIBERAL questionou em quais outras escolas ocorreram os surtos, mas a assessoria de comunicação da administração não respondeu.

Em nota, o órgão apenas informou que a Vigilância Epidemiológica contabiliza e acompanha apenas os casos de surto, ou seja, dois ou mais registros positivos, que possuam vínculo epidemiológico (contato próximo, mesma sala, contato domiciliar, professor x aluno, etc).

Segundo a Secretaria de Saúde, em caso de surto as aulas não são suspensas, porém, é feito um acompanhamento das ocorrências, com a notificação do surto em sistema próprio, orientação à instituição e fiscalização sanitária.

Sobre a volta às aulas, na última terça-feira, a prefeitura disse que mantém os procedimentos conforme protocolo estadual, com uso facultativo de máscara, intensificação de limpeza e desinfecção de áreas comuns e uso de álcool em gel, entre outros.

Volta às aulas nas escolas municipais ocorreu na terça-feira – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Em resposta ao requerimento, a Secretaria de Educação afirmou que em caso positivo da doença, as escolas são orientadas a intensificar as ações de controle. Entre as medidas, destacou a triagem na entrada das unidades com aferição de temperatura, manter todas as salas e ambientes arejados e a recomendação do uso de máscaras em locais fechados.

A última morte causada pela Covid-19 foi divulgada pela prefeitura no dia 20. A vítima, uma mulher de 73 anos, tinha doença neurológica crônica. Ela morava no Jardim Santa Eliza. Até aquela data, o município contabilizava 42.977 casos positivos da doença e 981 óbitos.