Um levantamento realizado pela Prefeitura de Americana, a pedido do LIBERAL, mostrou quais são os radares que mais emitiram multas ao longo do ano passado.

Os dados apresentam um total de 33.434 autuações, indicando uma queda significativa em comparação ao ano anterior, quando foram registradas 43.766 infrações, representando uma redução de 10 mil multas, o que equivale a 24%.

Radar na Avenida Gioconda Cibin, em Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Americana conta atualmente com 35 radares, sendo que oito deles foram desativados em 5 de abril de 2023, após a cidade ter registrado um recorde de multas, e retornaram à operação em 28 de agosto.

O radar mais ativo está localizado na Avenida Brasil, próximo ao CCL (Centro de Cultura e Lazer), sentido bairro/Centro, com 3.227 multas aplicadas ao longo do ano passado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em seguida, o radar da Avenida Gioconda Cibin, entre as Avenidas Padre Oswaldo Vieira de Andrade e Cillos, registrou 3.116 autuações, seguido pelo equipamento no cruzamento da Avenida Cillos e a Rua dos Antúrios, sentido Centro/bairro, com 3.068 multas.

O engenheiro civil João Batista Biagioni, ex-secretário de Transportes e Sistema Viário de Americana, atribui a redução no número de multas por radares à conscientização dos motoristas sobre a localização desses equipamentos. Ele destaca que a tendência é que as multas por radares diminuam, pois os motoristas, informados por aplicativos, reduzem a velocidade ao se aproximarem desses pontos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

No entanto, as multas aplicadas por agentes de trânsito seguiram uma trajetória oposta, aumentando de 22.722 em 2022 para 25.843 em 2023, uma alta de 14%. Biagioni credita esse aumento à imprudência e ao desrespeito ao trânsito.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A prefeitura informou que a Utransv (Unidade de Transporte e Sistemas Viários) tem realizado campanhas de conscientização por um trânsito mais seguro, sendo que a redução nas multas por radares pode refletir o resultado desses esforços, e ressaltou que o objetivo dos radares não é multar, mas garantir o respeito ao limite de velocidade.

O aumento nas autuações por agentes de trânsito, segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), pode ser atribuído à alteração na legislação federal no ano passado, que ampliou o poder de fiscalização dos agentes.

Motoristas que desejarem contestar as multas têm a opção de utilizar o Atendimento Digital – Americana Inteligente, disponível no site da Prefeitura de Americana, ou comparecer à sede da Utransv, na Avenida Bandeirantes, 600, para obter informações e esclarecer dúvidas.

Veja a relação de radares e multas aplicadas ao longo do ano passado em Americana: