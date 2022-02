Americana terá vacinação de crianças contra Covid-19 neste sábado

A Prefeitura de Americana anunciou, durante live na manhã desta sexta-feira (4), que neste sábado a cidade realiza o “Dia C” da vacinação contra a Covid-19. A ação é voltada para crianças com e sem comorbidades, de 5 a 11 anos.

O agendamento da dose deve ser feito, a partir das 14h desta sexta-feira, pelo site www.saudeamericana.com.br.

Americana aplicou, até a última quinta-feira (3), 3.515 doses da vacina pediátrica. O município conta com 20,8 mil crianças aptas a receberem a vacina.

A dose pediátrica do imunizante será aplicada nas UBSs (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Paulo e do Jardim Boer, além das ESF (Estratégia Saúde da Família) do Jardim Brasil e do bairro Jaguari.

Para se vacinar, a prefeitura explica que a criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsáveis legais ou de um adulto que apresente um termo de assentimento assinado pelos pais ou responsáveis legais, conforme determinação do Estado. Esse termo está disponível para impressão no site de agendamento, assim como a lista de comorbidades consideradas neste momento da vacinação.

É preciso também apresentar: CPF ou Cartão SUS, RG ou Certidão de Nascimento, comprovante de endereço no nome dos pais ou responsáveis legais da criança além da carteira de vacinação de rotina, uma vez que a recomendação é de um intervalo de 14 dias entre a última vacina tomada e a imunização contra a Covid-19.

Além das doses pediátricas, a ação tem como objetivo aplicar a primeira, segunda e a dose de reforço em adolescentes, acima de 12 anos, e adultos, além da quarta dose em pessoas imunossuprimidas. Para este público, a vacinação também precisa de agendamento prévio, pelo site da saúde. As doses serão aplicadas na UBS Parque das Nações e Vila Gallo.