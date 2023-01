Americana terá sistema de varrição mecanizada em 36 ruas e avenidas

A Prefeitura de Americana lançou nesta quinta-feira o sistema de varrição mecanizada, que promete agilizar a limpeza das vias do município a partir desta sexta-feira. O serviço ocorrerá, de forma fixa, em 36 ruas e avenidas.

Trata-se de um caminhão que varre e suga as folhas e sujeiras do chão diretamente para a caçamba, para posterior descarte no aterro sanitário. Na parte de baixo do veículo, há uma escova mecanizada e um acessório semelhante a um aspirador de pó. A estrutura também solta água.

O equipamento é capaz de varrer uma via de 1 km, ida e volta, em até uma hora. O procedimento manual levaria um dia de trabalho para ser concluído.

Veículo que fará o trabalho foi apresentado pela prefeitura nesta quinta-feira, na Avenida Brasil – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

Os trabalhos serão conduzidos pela empresa MB Engenharia e Meio Ambiente, que fez uma demonstração para as autoridades e para a imprensa na Avenida Brasil, em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer).

“Nossas ruas e avenidas ficarão mais limpas com o novo sistema de varrição mecanizada. O serviço será feito com mais agilidade e eficiência com essa somatória de forças, a do trabalho feito manualmente pelos funcionários e, a partir de agora, com o equipamento em operação”, declarou o prefeito Chico Sardelli (PV).

O serviço será feito, em sua maior parte, no período noturno, por conta do fluxo reduzido de veículos, e vai priorizar as principais vias da cidade. “Não é aconselhável fazer em rua de bairro, porque o maquinário faz um barulho”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O cronograma abrange 36 ruas e avenidas, onde o caminhão vai passar ao menos uma vez por semana, mas a varrição mecanizada também atenderá outras vias conforme a necessidade. “Dá para a gente mudar as ruas. Não é uma coisa fixa.”

De acordo com o contrato firmado entre a prefeitura e a MB, o equipamento vai varrer 2,1 mil km por mês. Adriano também garantiu que não haverá redução no número de varredores manuais.

“Os varredores poderão se concentrar na limpeza das vias menores, e com isso teremos uma aceleração na varrição das ruas de nossa cidade”, comentou o secretário.

SERVIÇOS. O caminhão vale R$ 1,5 milhão e faz parte de uma série de serviços de limpeza previstos numa licitação vencida pela MB. A exigência de varrição mecânica havia sido noticiada pelo LIBERAL em agosto de 2022, após a abertura do processo licitatório.

Assinado pelas partes em novembro, o contrato, que também inclui coleta e transporte de lixo, prevê um custo de R$ 25,6 milhões para os cofres municipais, pelo período de um ano.

As vias que receberão a limpeza semanalmente são: