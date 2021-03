Americana terá reforço de orientação durante toque de recolher

Prefeitura descarta, no entanto, demais medidas restritivas adotadas por Campinas, como fechamento de padarias e supermercados às 20h

Prefeito descarta demais medidas restritivas que foram implementadas pela metrópole - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Prefeitura de Americana vai reforçar as ações de orientação durante o toque de recolher mais rígido, que terá início nesta sexta-feira (19), das 20h às 5h, conforme acordado em reunião entre os prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

No entanto, o prefeito Chico Sardelli (PV) descarta demais medidas restritivas que foram implementadas pela metrópole, como as barreiras sanitárias. Agentes de segurança de Campinas estão abordando motoristas e questionando o motivo do deslocamento desde a noite de quinta-feira (18).

“Estamos trabalhando mais na questão da orientação. O nosso efetivo não é tão grande para poder participar ostensivamente de uma ação como essa. Nós somos limitados, visto que a PM [Polícia Militar] não tem feito, então tem sobrado pra Vigilância e pra Gama”, justificou Chico em entrevista ao LIBERAL.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A definição colegiada ocorreu em reunião entre os 20 prefeitos na manhã desta sexta-feira – parte dos representantes esteve presencialmente na Prefeitura de Campinas, enquanto outros participaram à distância, por videoconferência, como Chico.

Portanto, o funcionamento dos estabelecimentos em Americana seguirá de acordo com a fase emergencial do Plano São Paulo, diferentemente de Campinas.

Na metrópole, supermercados, padarias e lojas de conveniência precisam encerrar o atendimento ao público às 20 horas. Já na fase emergencial do Plano São Paulo, o horário é até as 22 horas. Na visão de Chico, as cidades da região têm características próprias.

“Entendemos a proeminência de Campinas, a urgência de Campinas. Ela tem as peculiaridades delas e decisões dela. E nós, efetivamente, estamos trabalhando dentro da nossa realidade, das nossas questões”, comentou o prefeito.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, durante o toque de recolher, serão “reforçadas as ações de orientação promovidas pela Gama, evitando aglomerações e a disseminação do vírus da Covid-19”.