Americana terá R$ 5 milhões para recapear 25 vias

Com a data limite para liberação de verbas se aproximando, o governador Márcio França (PSB) se apressou para autorizar emendas parlamentares. A beneficiada nessa correria do pré-candidato ao governo foi Americana, que recebeu nesta segunda-feira a confirmação de R$ 5 milhões para investir no recapeamento da cidade.

As verbas liberadas pelo Estado para serviços de recapeamento em Americana serão utilizadas em 25 trechos, conforme informações da prefeitura divulgadas na tarde desta terça-feira. Ao todo, são R$ 5 milhões do governo e mais R$ 186 mil de contrapartida do município. O trabalho terá duas etapas, e deve iniciar ainda no próximo mês, conforme informações da Administração. Foto: Divulgação

Conforme adiantou o LIBERAL na edição desta terça-feira, a escolha das ruas a serem recapeadas levou em consideração a situação das vias, com prioridade para avenidas e acessos aos bairros, além fazer avaliação conjunta com o DAE (Departamento de Água e Esgoto) quanto a locais que poderiam vir a receber intervenções.

No total, serão recapeados 227.723 metros quadrados. Os serviços serão executados pela empresa Compec Galasso Eng. e Construções Ltda., vencedora do processo licitatório para este tipo de obra na cidade, com acompanhamento da Sosu (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos).

Na primeira etapa, serão investidos cerca de R$ 4 milhões de recursos estaduais e R$ 99 mil de contrapartida da Administração, atendendo 19 trechos. Já a segunda etapa contará com outros seis locais, cerca de R$ 1 milhão de recursos estaduais e R$ 87.193 de contrapartida do município. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A destinação da verba foi articulada pelo deputado estadual Chico Sardelli (PV), que participou da assinatura do convênio junto do prefeito Omar Najar (MDB). “Essa é uma preocupação que sempre tivemos: recuperar a malha viária da cidade, e na medida que obtivemos recursos temos feito as obras necessárias”, afirmou o prefeito por meio da assessoria de imprensa.

No mês passado, a Administração anunciou o recapeamento de outras sete ruas localizadas nos bairros Nova Americana, Jardim São Paulo, Vila Medon, Vila Santa Catarina, Jardim São Pedro e Vila Jones. Esse trabalho, entretanto, começou a ser feito com R$ 97 mil arrecadadas com multas de trânsito.

Na primeira etapa, serão investidos cerca de R$ 4 milhões de recursos estaduais e R$ 99 mil de contrapartida da Administração Municipal, atendendo os seguintes locais:

1 – Avenida Europa (trecho da Avenida São Jerônimo até a Avenida Bandeirantes);

2 – Avenida Bandeirantes (trecho da Avenida Europa até a Rua Rondônia e trecho da Rua Torres Homem até Avenida Europa);

3 – Avenida da Amizade (trecho da Rua Miguel Lauro Sacoman até a Rua Enzo Jurgensen);

4 – Avenida Paulista (trecho da Avenida da Saúde até a Rua Operário Oswaldo dos Santos);

5 – Rua Sete de Setembro (trecho da Avenida Nove de Julho até a Rua Padre Epifânio Estevan);

6 – Rua Primo Picoli (trecho da Rua Gonçalves Dias até Rua Princesa Isabel);

7 – Rua Albino Menegatti (trecho da Rua da Agricultura até Rua João Baldin);

8 – Rua Augusto Sacratin (trecho da Rua do Cimento até Rua Antonio Feliciano de Castilho);

9 – Rua Líbano (trecho da Rua Augusto Sacratin até a Rua Luiz de Camões);

10 – Rua Israel (trecho da Rua das Turmalinas até a Rua Antonio Feliciano de Castilho);

11 – Rua dos Narcisos (trecho da Rua das Hortênsias até Rua dos Sabiás);

12 – Rua dos Canários (trecho da Rua das Siriemas até Rua dos Lilazes);

13 – Rua das Rosas;

14 – Rua dos Girassóis;

15 – Avenida Maranhão (trecho Rua Heitor Siqueira e Avenida São Paulo);

16 – Avenida Afonso Schimidit (trecho da Rua Ciro Costa até Rua Maria Cavalcante Proença);

17 – Avenida Afonso Arinos (trecho da Rua Antonio Conselheiro até Avenida Nicolau João Abdalla);

18 – Rua Antonio Conselheiro (trecho entre a Rua Henrique R.G.A.Brechmaker até Rua Ciro Costa);

19 – Rua Jerônimo Santon (trecho da Rua Maranhão até Rua Abílio Rodrigues).

Na segunda etapa, serão investidos cerca de R$ 1 milhão de recursos estaduais e R$ 87.193 de contrapartida do município, atendendo os seguintes locais:

1 – Rua Carmine Feola (trecho entre a Rua Benedito Correa e Avenida Europa);

2 – Rua São Vito (trecho entre a Rua Orlando Dei Santi e Rua Antonio Meneghel);

3 – Rua Thomas Biancardi;

4 – Rua Carolina Caligari Cibin;

5 – Avenida Florindo Cibin (trecho da Avenida Europa até a Rua Índia);

6 – Rua dos Cravos (trecho da Rua das Petúnias e Rua dos Lírios).