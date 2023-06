Americana terá R$ 1,2 milhões do Ministério da Saúde para realizar cirurgias eletivas

Prefeito fez o anúncio na noite desta quarta-feira e comemorou conquista da verba para Saúde - Foto: Secom - Divulgação

Americana vai receber R$ 1.279.337,68 do Ministério da Saúde, recurso do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas no Estado de São Paulo. A verba será utilizada em cerca de mil procedimentos em diversas especialidades, com destaque para cirurgias de catarata, vesícula, hérnia e joelho. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira, pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

O programa foi instituído em fevereiro de 2023 e tem como objetivo reduzir o represamento das cirurgias eletivas no País, causado principalmente pela pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021.

O prefeito disse que em Americana não foi diferente. “Agora, graças ao belo trabalho realizado pela Secretaria de Saúde junto ao Ministério, Americana foi contemplada com um valor alto, que permitirá realizar cerca de mil procedimentos”, disse.

O vice-prefeito, Odir Demarchi (PL), enfatizou que a população aguarda por essas cirurgias. “Por isso tratamos a saúde como prioridade. Essa verba com certeza será muito bem utilizada.”

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, celebrou a medida e disse que o aporte de recursos vai proporcionar a diminuição na fila de espera da rede municipal.

“É uma satisfação imensa Americana poder contar com esse investimento. Nos últimos dois anos o País teve aumento significativo na demanda e esse represamento precisa ser resolvido urgentemente. Os recursos chegam num momento crucial e vamos direcionar todos os esforços para dinamizar esse processo”, comentou.

De acordo com a prefeitura, em 2022, com o abrandamento da pandemia, Americana realizou 3.506 cirurgias eletivas por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), considerando as de alta e média complexidade e também as pequenas cirurgias, como as de catarata, por exemplo. Em 2023, até o mês de abril, foram 1.272 procedimentos feitos.