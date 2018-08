Americana terá que oferecer acompanhante para aluno autista

A Justiça determinou que a Secretaria de Educação de Americana disponibilize pedagoga especializada para acompanhar diariamente um aluno da escola Jonas Arruda, localizada no São Vito, diagnosticado com autismo. De acordo com a família do estudante Pedro Guilherme Assumpção Valério, de 9 anos, o pedido judicial foi feito porque sem o acompanhamento o garoto apresenta dificuldade de aprendizado e desenvolvimento.

A ação foi movida no ano passado, com pedido de liminar, rejeitado inicialmente. Após manifestações da promotoria e da prefeitura, a ação foi julgada procedente nesta semana.

Na decisão, o juiz da Vara da Infância e Juventude, Gerdinaldo Quichaba Costa, aponta que a situação deve ser solucionada pelo município, “seja por meio de contratação com concurso público ou por outros instrumentos ou meios mais ágeis para concretização do direito fundamental”. A multa por descumprimento é de R$ 500 por dia. Ainda cabe recurso por parte da prefeitura.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A mãe de Pedro, Cristiane Assumpção, relatou ao LIBERAL que o menino começou a apresentar problemas de aprendizado muito cedo, aos 3 anos. Desde então, a saga por acompanhamentos adequados que o ajudassem a se desenvolver foi complicada. Hoje, aos 9 anos e próximo de terminar o 4° ano do Ensino Fundamental, ele consegue escrever somente o próprio nome.

“As escolas ficavam sempre trocando as estagiárias que ficavam com ele, e todo mundo que conhece sobre autismo sabe que para a criança estabelecer aprendizado, contato, ela precisa de afinidade, precisa da parte emocional junto. Quando ele criava certo vínculo para se desenvolver, era trocada a estagiária”, contou Cristiane.

Em sua defesa na ação, a prefeitura alega que a criança recebia acompanhamento com estagiárias e apresentava comportamento agressivo, fazendo com que as estudantes de pedagogia muitas vezes abandonassem o estágio.

Na análise do juiz, essa argumentação revela que não havia acompanhamento com profissionais adequados. Ele cita, inclusive, que relatórios da Secretaria de Educação mostram que Pedro consegue realizar suas atividades quando é atendido individualmente e em ambiente que permite maior concentração.

Em nota, a prefeitura afirmou que está lidando com a questão na Justiça e que antes mesmo da sentença, Pedro foi acompanhado por uma professora auxiliar durante todo o mês de agosto, com exceção de dois dias em que a profissional precisou substituir professores que faltaram.

Falta de estagiárias permanece na rede

A falta de profissionais e estagiárias para acompanhar as crianças com necessidades especiais na rede municipal de Americana segue causando transtornos para diversas famílias. Na escola Florestan Fernandes, no Morada do Sol, por exemplo, a aluna Julia Rosa, de 9 anos, portadora de síndrome de down, é uma das estudantes que enfrentam dificuldades.

De acordo com a mãe dela, Rosi Rosa, de 48 anos, a falta de acompanhamento prejudica o aprendizado da menina. “A escola é boa, mas falam que não tem estagiária porque Santa Bárbara e Nova Odessa pagam mais. Tem uma estagiária de manhã e uma à tarde, só. Essa semana minha filha está só com a professora. Mesmo ela sendo excelente, ela não vai conseguir dar conta da Julia e mais 30 crianças”, afirmou.

Em nota, a prefeitura informou que existem três vagas de estágio abertas na escola e que as inscrições estão abertas. Segundo a Pasta, uma dessas três vagas chegou a ser ocupada recentemente, mas a estudante desistiu do estágio um dia depois de assumir. A Educação afirmou ainda que existe um estudo para reajustar o valor da bolsa de estágio de R$ 700 para R$ 900.

Esse valor oferecido hoje é o pior entre as cidades vizinhas. Santa Bárbara d’Oeste paga R$ 880 – mais vale-transporte – aos seus 435 estagiários por 6 horas, e Nova Odessa oferece R$ 954 pelo estágio, mais R$ 160 de vale-transporte, aos atuais 72 estagiários.