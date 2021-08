Americana terá projeto para preservação de abelhas

A ação incentivará a população a adotar uma colmeia em suas residências - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e o Colégio Salesiano Dom Bosco, firmaram parceria para a execução do projeto para preservação de abelhas “Vamos polinizar essa ideia”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, as equipes de educação ambiental vão receber instruções para replicar o projeto na cidade. Será criada a Vila das Abelhas nas dependências da secretaria e serão destinados locais públicos para instalação de iscas e enxames, como parques e praças. A ação incentivará a população a adotar uma colmeia em suas residências.

A administração também visa expandir o projeto para dentro das salas através da Secretaria de Educação. O tema será inserido junto aos alunos e professores, focando na educação para conservação.

O Colégio Salesiano Dom Bosco, que é o idealizador do projeto, recebeu a parceria com muita alegria. “Foi um projeto que surgiu dentro da instituição e tomou uma proporção muito grande”, conta a orientadora educacional Paula Parolin.

Projeto surgiu a partir da observação de colmeias pela escola

Projeto surgiu a partir da observação de colmeias pela escola

Projeto surgiu a partir da observação de colmeias pela escola

Projeto surgiu a partir da observação de colmeias pela escola

Projeto surgiu a partir da observação de colmeias pela escola

Projeto surgiu a partir da observação de colmeias pela escola

Projeto surgiu a partir da observação de colmeias pela escola Projeto surgiu a partir da observação de colmeias pela escola

A iniciativa surgiu a partir da observação de que existiam alguns enxames pela escola, e, através disso, procuraram entender o motivo das abelhas de estarem fazendo suas colmeias dentro de pilares, muros, canos e até painéis de energia elétrica. Foi assim que descobriram o meliponário urbano como uma maneira de preservar a espécie e contribuir com “casas mais apropriadas”.

O objetivo é aumentar a população das abelhas que estão ameaçadas de extinção, preservando as espécies da região, como a Jataí, Mandaçaia e Arapuá, mocinha branca, mirim preguiça, entre outras, que têm uma importante função de polinização no meio ambiente.

O prefeito Chico Sardelli (PV), e o secretário de Meio Ambiente Fábio Renato de Oliveira estiveram, na sexta-feira (30), na escola para discutirem a ação.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Votação “Criativos da Escola”

O Colégio Dom Bosco participa com o “Vamos Polinizar essa Ideia” do Desafio 2021 do site Criativos da Escola, um programa do Instituto Alana que faz parte do Design For change.

O projeto foi aprovado e está na fase de divulgação e votação dentro da plataforma. Através do desafio, a escola pode ganhar diversos prêmios, entre eles, R$ 2 mil para expansão do projeto.