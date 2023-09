Juliani Hellen Munhoz Fernandes, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, em reunião com o prefeito Chico Sardelli e o vice, Odir Demarchi - Foto: Divulgação_Secom

A Prefeitura de Americana pretende implantar um Serviço de Acolhimento Institucional destinado a jovens e adultos com deficiência em situação de vulnerabilidade social.

O serviço será oferecido em Residências Inclusivas que atendem pessoas com deficiência e que enfrentam desafios como vínculos familiares rompidos ou fragilizados.

Pioneiro, o projeto será executado 24 horas por dia e terá como base residências inclusivas inseridas na comunidade, projetadas com estrutura física adequada para atender às necessidades específicas dos residentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O objetivo é promover a construção progressiva da autonomia, fomentar a inclusão social e comunitária e desenvolver habilidades adaptativas para a vida diária.

O público-alvo será composto por pessoas com deficiência, de ambos os sexos, com idades entre 18 e 59 anos, com prioridade para aqueles que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Juliani Hellen Munhoz Fernandes, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, afirma que a implantação do serviço permitirá a estruturação de um projeto para garantir a autonomia dos usuários.

“Esse projeto trará garantias de proteção integral a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência e vulnerabilidade social”.

Para implementar o serviço, a prefeitura vai contratar uma OSC (Organização da Sociedade Civil).

O acesso às vagas nas Residências Inclusivas será precedido de referenciamento e encaminhamento pelo Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

DINHEIRO

Os recursos necessários para a parceria provêm do Fundo Municipal de Assistência Social, com um limite orçamentário de R$ 1.004.750,88, incluindo R$ 497 mil de convênio firmado com o governo do estado por meio do Fundo Estadual de Assistência Social.

O edital de chamamento público para OSCs interessadas em participar da concorrência foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (19).

As organizações candidatas deverão possuir inscrição no CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social).