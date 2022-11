Americana terá plano municipal contra mudanças climáticas

O estudo do plano de Americana foi elaborado ao longo de 2021 e totalmente concluído neste ano

A Prefeitura de Americana vai apresentar, em dezembro, um Plano Municipal de Adaptação e Resiliência Climática, que visa fazer frente aos efeitos das mudanças climáticas no município.

Segundo a administração, Americana está entre as dez primeiras cidades paulistas a ter esse documento.

As outras nove são Guarulhos, Francisco Morato, Gabriel Monteiro, Jales, São José do Rio Preto, Iguape, Registro, Rosana e Ubatuba.

Reunião entre municípios sobre o plano, com a participação de Americana, em abril – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Os municípios vão expor os planos em evento a ser realizado em São Paulo, na sede da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, coordenadora do projeto em parceria com a Cooperação Brasil Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável.

“Já estamos sentindo alguns efeitos das mudanças climáticas. Por isso, precisamos agir no enfrentamento com inteligência para garantir mais segurança e qualidade de vida à nossa população”, afirmou nesta quarta-feira o secretário de Meio Ambiente de Americana, Fabio Renato de Oliveira.

O estudo do plano de Americana foi elaborado ao longo de 2021 e totalmente concluído neste ano.