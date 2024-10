Americana terá mutirão ‘Saúde da Mulher’ com mamografias e exames de Papanicolau

Para realizar a mamografia mulheres precisam ter idade entre 40 e 69 anos - Foto: Amauri de Souza_Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar nos sábados, dias 12 e 19 de outubro, o mutirão “Saúde da Mulher” com a realização de mamografias e exames de Papanicolau como parte da campanha Outubro Rosa em várias Unidades Básicas de Saúde. A ação repetirá o modelo adotado em março deste ano com uso de um veículo adaptado para a realização das mamografias. Já as coletas para os exames de Papanicolau serão feitas pelos técnicos da rede municipal.

As mulheres precisam ter idade entre 40 e 69 anos para a mamografia, enquanto para o Papanicolau a faixa etária contemplada é de 25 a 64 anos. Para fazer qualquer um dos exames, é necessário apresentar comprovante de residência em Americana, cartão SUS e um documento com foto.

O mutirão vai disponibilizar 210 mamografias a cada sábado, sendo 70 para cada unidade de saúde participante da ação, por ordem de chegada e com uso de senhas. Os exames de Papanicolau serão todos por livre demanda.

“Este mutirão é de grande importância para a prevenção do câncer de mama e de útero. Por meio dele, iremos proporcionar mais acesso às mulheres aos exames, dando ampla oportunidade para cuidar de sua saúde de forma humanizada”, enfatizou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Dia D. No sábado, dia 19, será realizado o “Dia D”, para intensificação da campanha, quando haverá maior oferta de exames Papanicolau com mais unidades básicas abertas.

“A nossa expectativa é de que vai haver uma grande procura, a exemplo do mutirão em homenagem ao mês da mulher, realizado em março, em que realizamos uma quantidade expressiva de exames. Esperamos a mesma conscientização das mulheres durante este mutirão que marca o Outubro Rosa”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Em março deste ano, durante o “Mutirão Saúde da Mulher”, o município realizou 1.631 procedimentos, sendo 976 mamografias e 655 exames de Papanicolau.

Programação

Dia 12 (sábado), das 8h às 16h:

ESF Praia Azul – Rua Maranhão, nº 1.213. (Mamografias e Papanicolau)

UBS Parque Gramado – Avenida da Amizade, s/n. (Mamografias e Papanicolau)

UBS Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro, nº 55. (Mamografias e Papanicolau)

Dia 19 (sábado), das 8h às 16h: