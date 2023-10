Americana terá mutirão de exames papanicolau no sábado

Técnica é utilizada para rastreamento do câncer de colo uterino, que tem altas chances de cura se descoberto em estágio inicial

Um mutirão para realização de exames papanicolau será realizado no próximo sábado (21), das 8 às 16 horas, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Mathiensen, Parque Gramado, Jardim Boer, Zanaga, São Vito, Praia Azul e Jardim Ipiranga, em Americana.

A iniciativa faz parte do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama.

O papanicolau é uma técnica utilizada para o rastreamento do câncer de colo uterino, que tem altas chances de cura se descoberto em estágio inicial, de acordo com o Ministério da Saúde.

Os exames serão realizados por livre demanda e as mulheres interessadas deverão ir às unidades de saúde munidas de documento com foto, comprovante de endereço e cartão SUS. Os resultados sairão em até 15 dias.

“Será um momento para ampliarmos ainda mais a oferta do cuidado com a saúde da mulher, tendo como foco também o planejamento familiar”, comentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A iniciativa ainda contará com serviços na área de saúde bucal e colocação e retirada de DIU (Dispositivo Intrauterino), bem como a possibilidade de agendamento de mamografia.

As unidades também darão apoio às mulheres, com orientações sobre seus direitos, tipos de violência, programas sociais e informações gerais sobre a rede de atendimento ao público no município.

Haverá orientação sobre planejamento familiar e caso haja interesse, os profissionais farão encaminhamento para realização de laqueadura.