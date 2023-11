O mutirão de exames de prevenção ao câncer de próstata será realizado no próximo sábado (11) pela Secretaria de Saúde de Americana.

A ação, que faz parte da programação da campanha Novembro Azul, acontecerá nas unidades básicas de saúde dos bairros Mathiensen, Praia Azul, São Vito, Jardim Guanabara, Jardim Ipiranga, Parque Gramado, Zanaga e Jardim Boer, das 7h30 às 11 horas.

Unidade no Jardim Boer é uma das que participará do mutirão neste sábado – Foto: Amauri de Souza/Prefeitura de Americana

Poderão participar homens com idade entre 40 e 65 anos. As unidades vão colher exames de sangue (PSA total) e urina.

Além dos exames, será oferecida avaliação odontológica, com profilaxia e orientações sobre higienização bucal, exceto nas unidades do Jardim Ipiranga e Jardim Guanabara.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a secretaria, os pacientes deverão comparecer munidos de documento com foto, comprovante de residência e cartão SUS.

De acordo com a Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, os exames serão processados em três dias e os pacientes que apresentarem alteração irão para avaliação e acompanhamento com médico urologista, mediante agendamento.

“Os exames serão realizados pelo laboratório do hospital municipal e teremos agilidade nos resultados. Após avaliação, todos os pacientes que apresentarem qualquer alteração serão comunicados pela nossa equipe sobre o encaminhamento”, explica a diretora da unidade, Simone Maciel.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira diz que a prefeitura encerrou as ações do Outubro Rosa e agora articula a campanha Novembro Azul.

“Duas campanhas de fundamental importância na prevenção do câncer. Eu faço aqui um apelo para que os homens procurem as unidades de saúde durante o mutirão e façam os seus exames.”

Novembro Azul

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer), a estimativa é de que haverá 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil no triênio 2023-2025.

A idade é o principal fator de risco, sendo mais incidente em homens a partir dos 60 anos, bem como histórico familiar de câncer de próstata e obesidade para tipos histológicos avançados.